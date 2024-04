“Ya está con Hiro”: confirman fallecimiento del padre de Hiromi exintegrante de La Academia y gran amor de Carlos Rivera

Hiromi Hakayawa fue actriz y cantante que salió de la generación del reality show La Academia en 2004, donde Carlos Rivera fue el gran triunfador de esa edición y que durante la emisión se enamoraron y mantuvieron una relación que fue perseguida por la prensa hasta que se separaron.

En una entrevista con el programa Historias Engarzadas, Carlos Rivera recordó a Hiromi Hayakawa, quien aseguró fue su primer gran amor. “Mi primer gran amor de la vida y fue precioso todo lo que vivimos juntos. Siempre la recuerdo con todo el amor porque nos queremos, fue el primer gran amor que viví intensamente”.

Rivera también reveló que quien tomó la decisión de terminar la relación con la joven actriz y cantante fue él y alegó que lo hizo porque estaba muy enfocado en su carrera artística. “Yo tuve la culpa porque cuando empezó todo lo del disco y la carrera yo decidí enfocarme a eso y fue un error porque pude haber tenido las dos cosas”, comentó.

El cantante, quien tiene una relación con Cynthia Rodríguez y un hijo, admitió que se arrepintió de haber tomado esa decisión y que buscó a Hiromi para regresar con ella.

“Después me arrepentí muchísimo, después se lo dije. Se lo dije (para regresar), yo sí quería, pero ella ya no porque además ya tenía una pareja. Para mí fue difícil eso porque cuando sabes que tienes la culpa, que dejas a ir a alguien y que después ya no hay vuelta atrás”.

La trágica perdida de Hiromi

Ya han pasado 20 años y muchas cosas sucedieron, Hiromi siguió su carrera artística y se casó con Fernando Sánchez. Lamentablemente, la famosa perdió la vida a los 34 años en labor de parto, derivado de una hemorragia interna debido a que su hija Julieta murió en su vientre un día anterior, esta situación provocó un gran dolor entre sus familiares y su entonces esposo, reseñó la revista Quién.

“En la tarde hablé con ella y nos platicó que había ido con el ginecólogo y que todo estaba bien, que Julieta venía bien, que ya pesaba 2 kilos 900, por eso era probable que naciera antes, y ella entró ayer por un dolor en el estómago. Las palabras claras son que ‘se complicó’ porque Julieta murió anoche y mi hija hoy en la mañana”, platicó al día siguiente su mamá, Lourdes Elsa Salas, en entrevista para el programa Hoy.

De luto nuevamente la familia de Hiromi

Tras 7 años de la tragedia, la familia de Hiromi vuelve a vestirse de luto, esta vez por el fallecimiento del señor Alfonso Javier Hayakawa Miyamoto, padre de la cantante.

Fue el viudo de Hiromi quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Un ejemplo en vida en todos los sentidos, un hombre extraordinario e intachable, caballeroso, pulcro, respetuoso, amable, servicial, honrado, inteligente, en fin un GRAN HOMBRE”, escribió Fernando Santana en su cuenta de Instagram.

Como pie de foto a la esquela de su muerte, añadió que Alfonso Javier Hayakawa Miyamoto “ahora ya está junto a Hiro y Julieta, seguro le prepararon un mega recibimiento. Desde ahí donde están, en ese lugar maravilloso, les pido derramen sus bendiciones, su amor y su paz sobre el alma y los corazones Lulu y Kao”.

Alfonso Javier Hayakawa Miyamoto murió el pasado 16 de abril a los 75 años y hasta el momento se desconocen las causas. Sus restos fueron velados en una funeraria en el sur de la Ciudad de México.