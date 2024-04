Bichotas peleando, herida por pirotecnia y críticas al show: Karol G se presentó en Perú y llega esta semana a Chile

Pocos días quedan para que la bichota Karol G se presente en Chile con su tour “Mañana será bonito”, el que está agendado con tres fechas en el Estadio Nacional, donde se presentará este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril, generando una alta expectativa en los miles de fans nacionales que agotaron las entradas en cosa de horas para los tres conciertos.

Sin embargo, no todo ha sido bonito para la cantante colombiana, o más bien para sus fans durante las tres fechas que presentó en Lima, Perú, ya que algunos incidentes opacaron sus presentaciones.

Así, varios asistentes a los espectáculos realizados en el Estadio de San Marcos dejaron plasmado en redes sociales lo que fue la experiencia de la bichota Karol G en ese país, lo que incluyó desde peleas hasta una joven con un ojo herido producto de la pirotecnia, y algunas críticas directas al show presentado por la colombiana.

Peleas, herida por pirotecnica y críticas al show de la bichota

De esta manera, una de las cosas que quedaron grabadas en redes fueron algunas peleas al interior del recinto donde se realizaron los tres conciertos de Karol G en Perú, donde uno de los usuarios que subió el contenido a X (ex Twitter) indicó que “ya hay mecha en el concierto de Karol G”, mientras que en TikTok otra usuaria indicó a modo de broma: “bichotas peleando”.

Ya hay mecha en el concierto de Karol G en Lima pic.twitter.com/ufOn5YnLvO — Daniela🎈 (@DanielaDLaCruzC) April 14, 2024

Por otra parte, una grave advertencia realizó también a través de TikTok la usuaria Mayli Salvatierra, quien llamó a los asistentes a los conciertos a tener “cuidado con la pirotecnia”, mostrando uno de sus ojos afectado por los fuegos artificiales durante el concierto, criticando que pese a haber asistido de inmediato a las carpas de ayuda médica, solo le dieron un vaso de agua para lavarse el ojo y tuvo que ir por sus propios medios a un centro asistencial.

Luego de una larga travesía, que contó en la red social en tres partes, la joven logró ser atendida, indicando que “menos mal no ha sido algo más grave”.

Finalmente, también hubo críticas por la calidad del show, mientras algunos asistentes consideraron que la calidad vocal de Karol G no estuvo a la altura de lo esperado, otros criticaron la falta de teloneros locales.

“No hubo invitados”, “Por qué no tuvo invitados como en otros países? Y por qué no hubo teloneros ?”, expresaron, mientras que otros aclaraban que el telonero fue un DJ que se presentó una hora antes. Sin embargo, no hubo artistas locales como ha ocurrido en otros países.

Con todos estos percances, llega la bichota a Chile. ¿Tú, qué esperas del concierto de Karol G en el Estadio Nacional?