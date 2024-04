“No es ninguna broma”, Adrián Uribe aclara su incursión en la política

Adrián Uribe se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que señaló que iba a incursionar en la política, al respecto de los comentarios que surgieron, el actor compartió algunos detalles sobre la supuesta nueva etapa en su carrera.

El actor ha destacado dentro de la farándula mexicana por su versatilidad para desarrollar diversos personajes, pero recientemente indicó que este 2024 daría un giro diferente en su carrera al incursionar por primera vez en la política, así lo dio a conocer a través de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

Adrián Uribe (Agencias)

Adrián Uribe aclara su incursión en la política

Fue a través de un video que compartió desde todas sus cuentas donde el intérprete aclaró algunos puntos sobre sus declaraciones para incursionar en la política.

“Estamos en un momento muy polarizado a nivel político y todo, justo por eso dijimos: Es momento para lanzar este video; donde sí, efectivamente anunciaba mi intención de incursionar en la política. Mucha gente decía: Es broma, es un chiste, a qué hora es el remate, pero no, no es ninguna broma, sí voy a incursionar en la política y voy a ser candidato”, comentó.

Asimismo, Uribe explicó que no fue una broma, ya que todo fue parte de la promoción de su próxima película, la cual llevará por nombre, ‘El candidato honesto’.

“Es una bendición para mí como actor y como ciudadano poder hacer catarsis a nivel político porque a veces como actores queremos opinar, pero en un momento tan dividido no lo puedes hacer porque te vas a meter en problemas. Como actor y comediante, desde mi trinchera, poder darle vida a un político candidato a la presidencia de México que no es favor ni en contra de nadie ni parodia, no puede decir mentiras”, dijo.

Así anunció Adrián Uribe su incursión en la política

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que el famoso intérprete compartió un video sobre la nueva etapa que tendrá en su carrera, revelando que planea regresar todo el cariño de la gente a través del trabajo que pueda realizar dentro del ámbito político.

“Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante todo este tiempo”, comentó.