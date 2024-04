“Es una pelea constante”: Las criticas de ‘La Divaza’ a La Casa de Los Famosos que pone en tela de juicio el programa

“La últimas semanas estaba ‘bajoneado’, pero estaba resistiendo, resistiendo…”, fueron las palabras con los que ‘La Divaza’ expresó lo que sentía al estar en La Casa de Los Famosos, quien sorprendió a sus millones de seguidores al tomar la decisión de abandonar el reality show.

Tras 3 meses dentro de la casa y lidiando con estrategias, intrigas, alianzas, el influencer venezolano Pedro " La Divaza” Figueira, este martes le puso punto final a su participación en el reality show de Telemundo.

Figueira fue entrevistado por Jimena Gállego al salir de la casa y se sinceró sobre lo que lo llevó a tomar esta drástica decisión. “ Yo no podía más de verdad, o sea ya yo 3 meses, un día más… Mi cabeza explotaba. Me sentía con muchos sentimientos y muchas emociones. Realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa”.

Reconoció que el juego lo consumió “un poquito” y que no se arrepiente de la decisión que tomó. “Probablemente algún día me arrepienta, pero hoy no es ese día. Yo me siento muy feliz con lo que hice”.

La casa es “una pela constante”

Con más de 39 millones de seguidores en todas las plataformas que maneja, “La Divaza”, es el creador de contenido LGBTQ+ más grande de Latinoamérica y uno de los primeros en la industria consolidado como uno de los influencer más prominentes del mundo de habla hispana por su chispeante personalidad y sus seguidores esperaban que resistiera dentro de la casa hasta el final.

“En la casa se vive un estrés, es una pelea constante, todos los días una discusión con mis compañeros, todos los días la estrategia, todos los días pensando...”.

Pese a su decisión y que dejó incompleto al grupo Tierra al que pertenecía, el influencer aseguró que, pese a los conflictos con varios de sus compañeros, “los voy a extrañar demasiado (…) Me marcaron”.

“Todos estábamos conviviendo bajo el mismo techo y ellos sabían que me sentía muy bajoneado en las últimas semanas, sin embargo yo estaba resistiendo y llegó un momento que se me rompió el cerebro. Ahora hay que seguir adelante con el mundo real”.

Ya son 3 los famosos que abandonaron la casa

Esta cuarta temporada de La Casa de Los Famosos ha estado “candela”, pues ya son 3 los participantes que, por su propia voluntad, han abandonado el reality show.

La primera en salir fue Thalí García quien abandonó la casa por el bienestar de su familia, ya que sentía que la relación con Lupillo Rivera se estaba tergiversando, y temía perder a su esposo e hijos.

“Creo que hoy sentí que tenía que elegir entre mi familia o ese sueño de llegar a la final. De qué me sirve ganar si no tengo lo más importante”, reveló.

Días después de la salida de Thalí García, Gregorio Pernía abandonó el reality show. “Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto fuertísimo, entonces soy un hombre libre”, dijo, reseñó el portal Milenio.