Diego Boneta y Renata Notni celebran 3 años de relación: Así es su historia de amor

Diego Boneta y Renata Notni, reconocidos actores mexicanos, han cautivado a todos con su historia de amor. Ambos han dejado una huella en las redes sociales y en las alfombras rojas con su romance.

El pasado 9 de abril de 2024, la pareja celebró su tercer aniversario y no dudaron en compartir su felicidad en Instagram.

El actor mexicano publicó fotos de ambos en la playa, disfrutando de su aniversario con vino y acompañados de su perro. Renata también compartió una foto en blanco y negro en la que se les ve besándose en la misma playa.

Historia de amor

Boneta, conocido por su papel en la exitosa serie de Luis Miguel en Netflix, así como en películas como “Father Of The Bride” y “Rock of Ages”, se enamoró de Notni, destacada por su participación en series como “La venganza de las Juanas” y “El Dragón”, y en la película “¿Qué culpa tiene el karma?” de Netflix

El flechazo ocurrió cuando se conocieron a través de amigos en común. Según informes, en febrero de 2021, Diego sorprendió a Renata enviándole un hermoso arreglo floral para celebrar el Día de San Valentín. Desde entonces, su relación ha ido creciendo y fortaleciéndose.

Desde que confirmaron su relación, han compartido momentos importantes. En abril de 2021, fueron vistos llegando juntos al aeropuerto de México, y poco después publicaron fotos en la misma playa de Nayarit, lo que confirmó que estaban disfrutando de unas vacaciones románticas juntos.

En septiembre de 2021, hicieron su debut oficial como pareja en Instagram, compartiendo fotos desde Mykonos, Grecia.

También visitaron Capadocia, Turquía, donde compartieron hermosas imágenes abrazados junto a globos aerostáticos de fondo, con la palabra “Kismet” como descripción, que significa destino en turco.

Pasados momentos especiales

A lo largo de su relación, han celebrado momentos especiales juntos. Han festejado cumpleaños y aniversarios en destinos como Nueva York y Disneyland.

Han disfrutado de momentos románticos en la playa, como en Malibú, y han asistido juntos al festival de Coachella en California.

En mayo de 2022, viajaron a Las Vegas y disfrutaron de unos días desconectados del mundo. También han compartido momentos románticos en piscinas con vistas al mar y en lugares como Marbella, donde Diego dedicó una canción a Renata durante la gala Starlite.