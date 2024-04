“Cuenten conmigo”, Adrián Uribe anuncia incursión en la política

Adrián Uribe ha destacado dentro de la farándula mexicana por su versatilidad para desarrollar diversos personajes, no obstante, todo parece indicar que este 2024 dará un giro diferente en su carrera al incursionar por primera vez en la política, así lo dio a conocer a través de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

El famoso actor se ha ganado el cariño del público por su personalidad frente a las cámaras, además de ser reconocido por su actitud para representar a diversos personajes que cobraron popularidad dentro de la televisión mexicana en diversas producciones.

Adrián Uribe

Adrián Uribe anuncia incursión en la política

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que el famoso intérprete compartió un video sobre la nueva etapa que tendrá en su carrera, revelando que planea regresar todo el cariño de la gente a través del trabajo que pueda realizar dentro del ámbito político.

“Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante todo este tiempo”, comentó.

Asimismo, aseguró que no va a defraudar a la gente que lo apoye, además de refrendar su compromiso con ayudar a México y sus habitantes.

“Este es el momento de regresarle algo a mi país, sí, voy a incursionar en la política y lo voy a hacer por todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político o un ser humano, alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sea honesto. De verdad no los voy a defraudar. Cuenten conmigo, yo sé que contaré con ustedes”, señaló.

Adrián Uribe

Pese a que Adrián Uribe no confirmó en que partido político estaría involucrado, sus seguidores comienzan a especular sobre las declaraciones del actor, además de comentar sobre la posibilidad de que se trate de un sketch o un tipo de proyecto distinto.