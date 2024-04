A sus 55 años la actriz Alina Lozano queda embarazada con menopausia ¿Cómo lo logró?

Las redes sociales de Alina Lozano, actriz de la Reina del Sur, y su esposo Jim Velásquez, están alborotadas. Ambos celebran que lograron el embarazo que tanto deseaban y compartieron su alegría con todos sus seguidores de la red TikTok.

Pese a que Alina de 55 años no estaba muy convencida de dar el paso de tener otro hijo y en etapa de menopausia, la actriz hizo todo para complacer a su esposo de 24 años y lograr su sueño de ser padre.

La artista y el influencer se casaron a finales de 2023 en una fiesta donde estuvieron presentes familiares, amigos y celebridades del medio artístico colombiano, pese a las criticas que reciben por la diferencia de edad, casi 30 años.

Varias decepciones hasta que se logró

En sus redes sociales, ambos han compartido con sus fans el lugar donde iban a vivir y como se estaban organizando, pero recientemente sorprendieron a los internautas al revelar que querían tener un hijo y que se someterían a un proceso para lograrlo.

“Yo sé lo que van a empezar a decir, que eso es biológicamente imposible, que usted ya es una abuelita, va a ser la abuelita de ese niño, pero bueno sí, voy a ser lo que ustedes quieren que sea, pero para nosotros es mi segundo hijo y el segundo de mi amor”, comentó la actriz en un video.

Precisa el diario El Tiempo que la pareja consultó a un médico especialista en fertilidad, quien les explicó lo complicado que era el proceso, pero no imposible con la menopausia de Alina. Aun así, comenzaron el tratamiento para lograr el embarazo.

En varias publicaciones para TikTok, la pareja compartieron las dos primeras pruebas de embarazo que se hizo Alina y ambas salieron. Pero ellos no se querían dar por vencidos y sorprendieron a sus seguidores con el resultado de la tercera prueba.

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas, curiosamente yo que tengo siempre tantas ganas de comer, pero no estoy con el apetito, eso me pasó en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, reveló Alina Lozano.

Fans incrédulos

Tras varios meses de intentos, el tercer test confirmó el embarazo. Sin embargo, la reacción del público no fue completamente positiva. A pesar de la evidente alegría y orgullo mostrados por la pareja al compartir la noticia, recibieron comentarios negativos y escepticismo.

Algunos críticos volvieron a señalar la diferencia de edad como un punto de controversia, mientras que otros llegaron a acusarlos de falsedad, pues en uno de los videos compartidos mostraban a Alina realizando la prueba de embarazo en apenas unos segundos en el baño, y algunos seguidores sugirieron que las líneas que indicaban el resultado parecía haber sido dibujado con marcador.

¿Cómo lo lograron?

Ante la polémica generada, Velásquez optó por hacer privadas sus redes sociales. Fue Alina Lozano, quien en un video defendió la decisión que tomó con su esposo y explicó el proceso que siguieron para lograr el embarazo mediante asistencia médica.

Pese a los comentarios negativos y las críticas, Alina indicó que su intención es compartir su experiencia para inspirar y ofrecer esperanza a otras mujeres que enfrentan dificultades para concebir.

Explicó que, debido a su condición de mujer menopáusica sin óvulos, tuvieron que recurrir a la donación y seguir un proceso médico complejo y prolongado.

“Hemos llevado un largo proceso, y lo que hemos mostrado son los resultados de las tres últimas pruebas de embarazo. Es un proceso largo y costoso, pero queremos hacerlo también por todas las mujeres que enfrentan obstáculos para quedar embarazadas”.

Aclaró que de manera natural era muy difícil para ella “porque los óvulos ya no están”, pero “con donación de óvulos, reproducción asistida, fertilización, es totalmente posible y millones de mujeres en el mundo lo hacen”.

Destacó que se requiere de dinero y “mucha paciencia por el carrusel de emociones” a las que se somete una mujer a esa edad para lograr el embarazo con éxito. “Es un proceso retador”, destacó la actriz.