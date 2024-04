3 joyas “ocultas” en Max: ideales para cuando no sabes qué ver en un fin de semana

La biblioteca de series y películas de Max es posiblemente una de las más profundas en el mundo del streaming. En ella podemos encontrar desde éxitos de taquilla recientes hasta grandes clásicos.

No obstante, también gracias a su profundidad, el catálogo de la plataforma de transmisión de Warner Bros. Discovery está repleto de incontables joyas “escondidas” que todos debemos ver.

3 producciones buenas en Max para ver en un fin de semana

Así que, si quieres ver algo que valga la pena en lo que resta de este fin de semana, pero no encuentras qué, aquí te recomendados tres “perlas ocultas” en el mar de producciones en Max.

Recomendados

Todas se han perdido en el océano de proyectos del servicio por razones que nada tienen que ver con su calidad. Y es que son una sorpresa agradable y una excelente elección para ver en un domingo.

The Night Of (2016)

El drama judicial lleno de suspenso sigue la historia de Naz. El joven paquistaní decide recoger a una guapa mujer haciendo autostop en el taxi de su padre y pasan una jornada de drogas, sexo y alcohol.

Al despertar, la encuentra en la cama apuñada. Él se asusta y huye, pero es detenido y acusado de asesinato. A partir de entonces, deberá enfrentarse al sistema para poder demostrar su inocencia.

Sobre la serie, Sonia Saraiya de Variety dijo: “Es difícil no dejarse llevar por el mundo que The Night Of crea (...) Se ve de manera compulsiva y recompensa, de forma extraordinaria, un misterio brillante y adictivo”.

Mala Educación (2019)

Hugh Jackman protagoniza esta película, basada en hechos reales, en la piel de Frank Tassone, uno de los superintendentes escolares más destacados del distrito de Roslyn, Nueva York, a inicios de los 2000.

Tassone se desvivía para cerciorarse de que la educación de los estudiantes fuera la mejor que pudieran obtener pero, en paralelo, usaba los fondos públicos para costearse la vida de lujos que quería.

Sobre la película, Jordan Mintzer de The Hollywood Reporter dijo: “Absorbente y retorcida (...) Puede que no sea tan divertida como la extravagante primera obra de (Cory) Finley, pero sí que indaga más en el espíritu de sus personajes”.

Judas y el mesías negro (2021)

El filme basado en hechos reales sigue a William O’Neal, un ladrón de autos que recibe un atractivo trato del FBI tras ser detenido en los años 60: el indulto de sus crímenes si coopera en un caso.

Lo único que debe hacer es infiltrarse al partido “Panteras Negras” y destruir a su líder, Fred Hampton. A medida que la popularidad de Hampton crece, O’Neal se divide entre la causa y el FBI.

Sobre el largometraje, David Rooney de The Hollywood Reporter escribió: “Esto es una crónica vibrante de opresión y revolución, coacción y traición, que resulta más impactante si cabe porque sus temas siguen siendo de actualidad”.