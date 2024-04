Conoce cuál fue el supuesto abuso que Adamari López vivió en Telemundo

Recientemente, Adamari López reveló una mala experiencia que según ella vivió cuando trabajaba en Telemundo, canal del cual salió repentinamente en el año 2023 y que aún no se conoce detalladamente las razones de su salida.

En una emisión del programa ‘Desiguales’, el cual conduce junto a la Dra. Nancy, Amara La Negra, Karina Banda y Migbelis Castellanos, la presentadora habló de un supuesto tocamiento indebido. Mientras debatían sobre el tema de trabajos tóxicos, ella recordó cuando una vez se tomó una foto con uno de los animadores de la cadena de Televisa, y que este habría posado con la mano puesta sobre una zona indebida.

“Un compañero de trabajo que no estaba en mi mismo show nos tomamos una foto, tenemos una muy buena relación y ese compañero me puso la mano en una parte que parecía que me estaba tocando la nalga, pero no me la estaba tocando”, contó la también actriz.

Para ese entonces, varias personas aseguraron que el hombre si tocó dicha parte de su cuerpo, y el departamento de Recursos Humanos llamó a Adamari para saber si quería hacer la denuncia por el supuesto abuso en su contra.

“Otra persona de la misma empresa fue y dijo: ‘Es que él le estaba tocando y eso se ve muy mal’. Nos llevaron a los dos a recursos humanos, a mí para ver si yo quería denunciar a mi compañero y a él por haberme supuestamente tocado indebido”, señaló.

Así mismo, agregó que ese animador siempre fue respetuoso con ella y que es buena persona, además aclaró que ella no realizó ninguna queja en el canal en contra de ninguno de sus colegas.

“Yo no iba a perjudicar a un compañero que no estaba haciendo nada mal, y el pobrecito se quedó como que no sabía ni qué hacer, después no me quería ni tocar”, dijo la también actriz, quien resaltó que la situación no pasó a mayores.