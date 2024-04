Leslie Gallardo dio detalles de su vida sexual con Emilio y la criticaron: “Mucho cringe”

Las fanáticas de Emilio Osorio quedaron sorprendidas en noviembre del año pasado cuando mostró la cara de con quién había disfrutado a plenitud su cumpleaños 21. Se trató de la modelo Leslie Gallado, con quien estuvo en Cuernavaca, México. Allí empezó el viaje romántico en el que ambos se embarcaron y del que disfrutan a plenitud hasta la actualidad.

Muchas fans aplaudieron su felicidad, pero otras tantas no aceptaron que el hijo menor de la actriz Niurka Marcos tenga una relación con Leslie, pues la ven como alguien polémica tras su participación en la quinta temporada del reality show “Acapulco shore”, en 2018. Sin embargo, ellos se han mostrado más felices que nunca y presumen su amor cada vez que pueden en las redes sociales.

Durante el fin de semana, la pareja fue invitada al podcast de Karime Kooler, donde revelaron muchos aspectos de su vida como novios, y por los que ella se llevó una serie de críticas, aunque él también tuvo lo suyo. Emilio y Leslie confesaron que fue una amiga en común quien les habló del otro.

Él husmeó en su Instagram y pensó que ella solo quería un encuentro sexual de una noche a juzgar por las fotos de su cuenta, pero no pasó nada, ya que él ingresó a “La casa de los famosos” y estaba enfocado en su antigua pareja. Al acabar el programa, Leslie le envió un mensaje de felicitaciones y respeto a través de la misma red social, y luego la amiga la llevó a un concierto de él.

Ya él había terminado con Karol Sevilla y, tras el show, cenó con Gallardo. Ambos quedaron encantados. Luego él la invitó a un viaje para festejar su cumpleaños, Fue allí cuando tuvieron por primera vez sexo en la segunda noche de estadía. Ella le dio detalles a Karime sobre ese momento.

“Wey lloré. Sí es, la Leslie Gallardo que tú conoces perfectamente, cogió y lloró. Yo cuando chillé después de haberme venido dije: ‘Dios mío es este mi ser amado’. Lloré porque hubo mucha conexión, fue algo muy loco, wey. Suena muy cliché, pero siempre he dicho, que he tenido varias relaciones en mi vida, pero genuinamente nunca me había enamorado, creí que me había enamorado, pero hoy que estoy así de feliz, plena y tranquila me doy cuenta de que estoy enamorada. Conexión, fue hacer el amor”, detalló la creadora de contenidos.

En la caja de comentarios en la publicación hicieron sus descargos en su contra los internautas: “La verdad no logré acabar de ver este capítulo por Leslie. Mucho cringe”, “Qué niña más pesada, es una falta de respeto”, “Leslie tiene la sangre súper pesada, es irrespetuosa y una yo-yo”, y “Cuando escucho a Leslie compruebo la educación de Karol”.

Mientras que a Emilio lo tundieron por presunto machista: “Emilio no voltea casi nada hacia Leslie. Cómo que disfruta ser admirado. El típico hombre que buscan que lo endiosen”, y “Fueron a Cancún y Roma juntos, pero ¿NO pueden ir a Tampico a presentarse con la familia de Leslie? Turbio”, le escribieron.