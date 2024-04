José Eduardo Derbez enfrenta críticas por la ausencia de Victoria Ruffo en el baby shower de su hija

El hijo de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay siguen con entusiasmo todos los preparativos para la llegada de su primera hija, Tessa. Fue el pasado 28 de marzo que celebraron su baby shower con una ceremonia íntima a la que asistieron el actor, Eugenio Derbez, y su esposa Alessandra Rosaldo, así como el resto de los miembros de la familia.

Varias fotografías y videos fueron publicados por los futuros papás, y también por el abuelo paterno en donde se puede apreciar el maravilloso momento que pasaron junto a sus familiares. Sin embargo, algo que sorprendió a los seguidores de los famosos es que la actriz de telenovelas no estuvo presente en tan importante evento.

De inmediato, los fans no tardaron en dar sus opiniones ante la situación expresando que “Me pregunto ¿Y la Ruffo qué onda?”, “Pregunta seria, ¿Y Victoria Ruffo por qué no estuvo presente?”, “Faltó Victoria Ruffo ahí, ¿Por qué no la incluyen en algo tan bonito? No tiene nada de malo que se reúnan la ex y la actual esposa de Eugenio. Ya están grandecitos”, “Y la abuela Victoria, ¿Dónde está?”, “Por qué no está tu mamá”.

José Derbez aclara la ausencia de su mamá

Tras las fuertes críticas, José Derbez explicó porque su mamá no estuvo presente en el baby shower de su nieta. Aclaró que este festejo fue organizado por los Derbez, y “Porque se separaron hace muchos años ellos, son dos familias, va a haber un baby shower de los Derbez y uno de mi mamá”, dijo el actor durante un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Además, indicó que dicha situación no le afecta. “No, es un baby shower de familias, van a ser varios baby showers, este fue solamente de los Derbez, habrá uno en el que esté mi mamá y la familia de mi mamá”, señaló