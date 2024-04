“Les pedí perdón”: Daddy Yankee da testimonio sobre reconciliación con sus hermanos

El exponente de música urbana, Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, compartió en el día de ayer, domingo, “un testimonio muy especial”, donde habló sobre su reconciliación con sus hermanos Melvin Ayala y Nomar Ayala.

“Usted está viendo aquí un testimonio real de hermanos que no se hablaban, de hermanos que teníamos conflictos. Y tenemos que predicar esto porque Cristo es real. Cristo une las familias, restaura. Cristo une a toda tu gente (...) Quiero que veas un cuadro real, de hermanos que nos amábamos, pero teníamos conflictos. Si tu tienes un familiar que tienes que llamar, llámalo, no pierdas el momento (...) Llamé a mis hermanos, les pedí perdón y así mismo ellos me pidieron perdón. Nos perdonamos...”, expresó Ayala Rodríguez en su testimonio.

El cantante añadió por escrito: “Con mis hermanos nos reconciliamos y nos pedimos perdón… y quiero que sepan que todo eso lo hace posible un Cristo resucitado. Ayer en celebramos el domingo de resurrección de una forma diferente donde tuvimos un testimonio muy especial”.

Recomendados

El pasado 10 de marzo, el cantante dio, por primera vez, su testimonio en la iglesia “Refugiados Por Su Presencia” en el pueblo Las Piedras en el que aseguró que su orgullo fue la razón por la que se separó de Dios.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo”, dijo.

De igual manera, el cantante añadió que “20 años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del espíritu santo. La humildad es la raíz de toda justicia”.

Video: Daddy Yankee da testimonio sobre reconciliación con sus hermanos

Estrena su nueva música sacra

El exponente de música urbana anunció el pasado jueves, 28 de marzo, el estreno de su nueva música sacra, luego de retirarse del género urbano y comenzar su dedicación a la iglesia.

‘’Familia. Aquí estamos tal como lo prometimos: Utilizando todas nuestras plataformas para el reino. Llevando la palabra, testimonios y por supuesto la música… todo para su propósito. Y por lo mismo estoy muy feliz de anunciarles que tenemos música nueva’', escribió Ayala Rodríguez en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

La nueva canción tiene como título “Donante de Sangre” y fu publicada en las plataformas digitales de música este Viernes Santo.

Asimismo, el cantante confesó que ‘’Siempre soñé con hacer un lanzamiento en el día más importante de la historia de la humanidad. Gracias Dios por concederme la oportunidad de honrarte frente al mundo. ¡Amén!’’.

En el tema, envía un mensaje directo a las personas que en un momento dado no creyeron en su conversión a la religión.

“Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre”, dice parte del coro de la canción.

“¿Dónde están los que decían que no me iba a salvar, los que decían que vendí mi alma a Satán por fama y dinero, eso dijeron. Fariseos modernos, ustedes van a arder en el infierno”, añade en uno de los versos.

El artista había anunciado en el 2022 que se retiraría de los escenarios luego de que culminara, en diciembre, su gira “La Meta” en Puerto Rico, por lo que se había rumoreado que sería para centrarse en la religión.