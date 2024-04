Ivonne Montero se muestra desfigurada en Instagram y pensaron que era un filtro

El fin de semana estuvo de espanto y brinco para la actriz Ivonne Montero, pues pasó un gran susto cuando tuvo una reacción alérgica, lo que provocó que algunas partes de su cuerpo se inflamaran rápida y notoriamente, por lo que publicó en su cuenta en Instagram lo que estaba viviendo y cómo lo fue enfrentando.

El pasado sábado 30 de marzo, Ivonne subió un video en la red social en la que comentó lo ocurrido de una forma bastante graciosa, muy característico de su personalidad: “¡Ay familia! les cuento lo que me pasó: se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar... no, mentira no me inyecté nada, jamás me inyectaría algo en mi carita hermosa”.

Detalló que había sido producto de la picadura de un insecto, y que no solo lo habría hecho en su labio superior, sino también en su brazo derecho. Ambas zonas se inflamaron bastante, lo que la preocupó. Al notar que la hinchazón no bajaba, y tenía mucha picazón, acudió al médico, quien le indicó que no se trató de un ataque de animal, sino un proceso alérgico por algo que ingirió.

“La verdad no soy alérgica a nada, me extrañó muchísimo, además de pensar lo peligroso que puede ser, pero ya con el medicamento que me mandó ¡todo volvió prácticamente a la normalidad! ¡QUÉ SUSTO JAJAJA! 😅🤪 gracias por todos sus mensajes que me enviaron”, escribió junto a un segundo video que publicó este domingo 31 de marzo.

Recibió muchas muestras de cariño. Tal fue la inflamación en su labio, que su hija Antonella la comparó con Kim Kardashian. En la caja de comentarios, pensaron que se trataba de un filtro: “¡OMG y yo pensando que era un filtro! Ya con eso que todas quieren traer labios gruesos.😂”, “Un filtro para sus labios”, “Dios que susto pensé que te habías rellenado los labios y dije: noooo, Ivoncita su bella carita”.

Pero los haters no tardaron en plasmar sus opiniones: “¡Qué afán de estar publicando hasta las desgracias!”, “Ay yo no sé, pero ese arete en la boca, no creo que te quede muy bien. Eso no se ve bien”, por lo que la actriz de 49 años no dudó en encararlos: “¿Y cuál es el problema?.

En diciembre del 2022, la mexicana también documentó un doloroso momento que vivió cuando normal manejo de los lentes de contacto, que le dañaron la córnea. Ivonne explicó que ella se quedó sin solución salina para guardar las lentillas, por lo que las sumergió en gotas oftálmicas.

Lo olvidó y al ponérselas presentó malestares en los ojos, pero no le dio importancia, hasta que se hizo intolerable y el dolor fue espantoso. Sufrió quemaduras en la córnea. Actualmente se encuentra bien de su salud, tanto visual, como en general.