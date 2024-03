¿Las trata mal? Geraldine Bazán revela cómo es la relación de sus hijas con Irina: “hubo un par de cosas ahí”

Desde su ingreso al famoso reality show de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’, Geraldine Bazán acaparó los titulares, no solo por su participación, sino por ser el punto donde revelaría más detalles de su separación con Gabriel Soto.

“A mí me pasó algo que fue muy público [...] Hasta el público, la gente se dio cuenta antes que yo. Porque en redes sociales lo que hacían, de parte de la chica, hacerme saber que eso estaba pasando. Y ahí, yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente y me dijeron, ‘no te preocupes, no volverá a pasar’”.

Fue el espacio del reality donde aprovechó para contar a los famosos que estaban con ella, cómo vivió su separación con Gabriel Soto y cómo se dio cuenta de que le estaba siendo infiel con quien fuera su protagonista en ‘Vino el Amor’, Irina Baeva, de quien, incluso, reveló que le había mandado diferentes indirectas a través de redes sociales, destacando una que decía: “¿Te dolió lo que viste? ¡Vas a ver lo que viene!”.

Pero esto no fue todo, pues una charla que tuvo con Clovis Nienow, revelaría cómo es la relación que sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda tienen con Irina Baeva, quien es la actual novia de Gabriel Soto.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron su relación luego múltiples infidelidades por parte del actor | Instagram: @geraldinebazan / @gabrielsoto

Geraldine Bazán reveló como sus hijas enfrentaron su divorcio con Gabriel Soto

Geraldine Bazán y su compañero de reality, Clovis Nienow, fueron captados teniendo una íntima charla, donde la actriz volvió a profundizar en temas personales sobre su separación con Gabriel Soto, esta vez hablando sobre su divorcio y cómo fue difícil para ella, hablar sobre esto con sus hijas.

Reveló que les fue complicado a sus hijas digerir la separación, pues había tanta información que con solo hacer una pequeña búsqueda podrían encontrarse con cualquier cosa que pudo haber sido sacada de contexto.

“Les costó mucho trabajo en ese aspecto y, bueno, también porque obviamente ya están más grandes y entonces se meten a Google y todo está ahí. Cualquier cosa que digas puede ser sacada de contexto”. Contó Bazán a Clovis Nienow.

Geraldine Bazán Geraldine Bazán ha criado sola a sus hijas y se han convertido en sus compañeritas inseparables (@geraldinebazan/Instagram)

Geraldine Bazán revela como es la relación de sus hijas con Irina Baeva

La charla no terminó ahí, y es que las cámaras de ‘La Casa de los Famosos’ logró obtener más detalles sobre la relación actual entre Geraldine Bazán y sus hijas con el actor y sobre todo con Irina Baeva.

Fue el modelo, quien finalmente hizo la pregunta del millón a Geraldine Bazán, cuestionando cómo es actualmente la relación que tienen sus hijas con la actriz de origen ruso: “¿Se lleva bien con tus hijas?”, a lo que ella se limitó a responder: “Yo nada más les dije ‘niñas, aquí estoy, ustedes ya están grandes, saben perfectamente cómo se sienten, tienen toda la confianza para venir a decirme a mí o a su papá, si alguien las trata mal, si alguien hace una grosería’”.

Esto después de que Geraldine Bazán reconociera que estaba preocupada por sus hijas, pues, eran más pequeñas cuando la relación de Gabriel Soto con Irina Baeva comenzó, por lo que si llegó a preguntarles cómo las trataban cuando estaban con su padre, pues: “hubo un par de cosas ahí”.