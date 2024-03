3 películas románticas en Netflix para mirar si tienes 40 años: te enamorarán con sus historias

A medida que envejecemos, nuestras preferencias en películas románticas cambian. Por eso, las historias de amor que nos enamoraban a los 20, no están ni cerca de las que nos cautivan con 40.

Sin embargo, las plataformas de streaming como Netflix llevan años priorizando los romances adolescentes con los que las personas en su cuarta década de vida no pueden verse nada reflejadas.

A causa de esto, pareciera que no hay muchas opciones para ver tras entrar al cuarto piso. No obstante, si bien las cintas juveniles dominan el catálogo de romántico del servicio, no son la únicas.

Recomendados

El gigante de la transmisión de hecho cuenta con una selección filmes de amor que podrían cautivar a mujeres de 40 años con sus enfoques maduros, protagonistas adultos y tramas más verosímiles.

Películas de romance perfectas para ver si tienes 40 años o más

A continuación, te presentamos 3 de estas películas de romance ideal para ver si tienes 40 décadas de vida o más en el servicio digital. Solo elige la que más te llame la atención y déjate enamorar.

El amante de Lady Chatterley (2022)

Emma Corrin y Jack O’Connell son los protagonistas de este drama de época erótico, basado en la novela homónima de D. H. Lawrence, que te mantendrá entretenida a lo largo de su intenso metraje.

Sinopsis: Atrapada en un matrimonio infeliz, la aristócrata lady Chatterley se entrega a un tórrido romance con el guardabosques de la mansión de campo de su marido.

Maestro (2023)

Si te gustan ver historias de amor basadas en hechos reales, no te puedes perder esta emotiva película que narra el gran romance entre el músico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn.

Sinopsis: Esta poderosa historia de amor sigue la larga y compleja relación entre el legendario músico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

En la Toscana (2022)

Ahora, si prefieres romances para evadirte del mundo, tienes que darle una oportunidad a la historia de amor presentada en este filme danés encabezado por Anders Matthesen y Cristiana Dell’Anna.