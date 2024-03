‘The Art of Love’ y 3 películas que debes ver en Netflix esta semana

Como cada semana, Netflix nos sorprende con una emocionante selección de estrenos que prometen cautivar a audiencias de todos los gustos. Entre historias llenas de acción e intriga y romance, la plataforma de streaming ofrece una variedad de opciones para disfrutar desde la comodidad del hogar.

En su lista TOP 10 semanal global, Netflix ha incluido producciones internacionales que seguramente te atraparán desde el primer minuto. Con esto la plataforma continúa consolidando su posición como líder en el mercado del entretenimiento digital, ofreciendo contenido de calidad que no te puedes perder.

Estas son las películas que no te puedes perder en Netflix esta semana

The Art of Love

No es un secreto que las películas románticas turcas gozan de una gran popularidad en la plataforma, por eso es que ahora The Art of Love está ocupando un puesto importante en el Top 10. De acuerdo a la sinopsis oficial, la trama gira alrededor de Alin, una bella y sagaz agente de la Unidad de Crímenes de Arte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Cat & Dog

Perseguidos por un policía malhumorado, un amante de los gatos y un ladrón de joyas se unen en una búsqueda desesperada: encontrar a sus mascotas perdidas y viajar desde Montreal hasta la ciudad de Nueva York. Prepárate para reír y disfrutar con esta aventura familiar y reconfortante en la comedia francesa, donde Frank Dubosc, Reem Kherici y Philippe Lacheau brillan con su humor y carisma.

Fighter

Una película de acción india que está dando de qué hablar en la plataforma. La película sigue a los aviadores de la IAF que se unen como Air Dragons para enfrentar un peligro inminente, retratando su camaradería y batallas, tanto internas como externas. Al mero estilo de Top Gun y Maverick con Tom Cruise, esta cinta presenta una cautivadora historia de amistad, unidad y desafíos desafiantes. Dirigida por Siddharth Anand y protagonizada por reconocidos actores como Hrithik Roshan, Deepika Padukone y Anil Kapoor, Fighter marca el inicio de una emocionante franquicia de acción aérea.

Murder Mubarak

La fórmula del misterio del asesinato nunca pasa de moda y el que esta cinta esté en el Top 10 ahora lo reafirma. Se trata de una producción traída desde Bollywood hasta Netflix y es una adaptación en pantalla de la novela “Club You to Death” de Anuja Chauhan. La trama sigue a un grupo de la alta sociedad de Nueva Delhi se ve repentinamente vinculado a una investigación de asesinato, donde cualquier miembro del grupo podría ser culpable.