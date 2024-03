Jennifer López comparte su rutina exprés de ejercicios: así se mantiene en forma

A sus 54 años, Jennifer López ha destacado por lucir radiante, gracias a su rutina de skin care y ejercicio, por lo que ahora la famosa decidió compartir cuál es la dinámica que lleva diariamente.

Aquí te mostramos cómo es que la ‘Diva del Bronx’ se mantiene en forma.

Conoce la rutina de ejercicios de Jennifer López

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante mostró cuáles son los ejercicios que hace.

“Dosis diaria de bienestar... Me encanta esta forma”, escribió en la publicación.

En el video que publicó podemos ver cuáles son los pasos que realiza en cada rutina.

La artista inicia su rutina de ejercicios con estiramientos para preparar los músculos y prevenir lesiones. Luego, se ejercita con pesas personalizadas con su nombre, utilizando estas para realizar ejercicios que se centran en tonificar los brazos, como elevaciones laterales de hombros, extensiones de tríceps y patadas de tríceps.

Durante el segundo ejercicio, la extensión de tríceps, JLo combina este movimiento con sentadillas para trabajar simultáneamente las piernas y los glúteos. Este ejercicio es uno de sus favoritos, ya que ayuda a mantener la firmeza de su retaguardia y prevenir la celulitis.

López también incluye en su rutina abdominales con elevación, lo que le permite fortalecer la zona del core, es decir, los músculos abdominales. Este ejercicio contribuye a que mantenga un abdomen plano y bien definido.

Aquí puedes ver el material completo, para seguir la rutina paso a paso:

JLo está en su mejor momento

En la actualidad, la artista está en un gran momento, tanto de su carrera como de su vida personal.

En junio de este año comenzará la gira This Is Me Now The Tour, con la que visitará diversas ciudades de Estados Unidos.

Mientras que sigue disfrutando de su matrimonio con el actor Ben Affleck.