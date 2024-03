Hija de Nicandro Díaz llama “mentirosa” a Mariana Robles en un fuerte mensaje publicado en redes sociales

Se cumplieron ocho días de la muerte del famoso productor de Televisa, Nicandro Díaz. Alrededor de este lamentable hecho hay toda una polémica entre los hijos y Mariana Robles, novia de la víctima, sobre los hechos que causaron el accidente en el que el reconocido personaje de los medios en México perdió la vida.

Los hijos de Nicandro no están conformes con los informes finales sobre la muerte del productor y han pedido una investigación más profunda sobre lo que sucedió.

Nicandro Díaz Jr. viajó hasta Cozumel para identificar el cuerpo de su padre y habría solicitado a las autoridades iniciar una investigación contra, Mariana Robles.

“Según lo que nos cuentan, que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se haga una investigación a fondo: por qué pasó ese accidente, exactamente qué le pasó a su papá y por qué no le pasó nada a esta mujer que iba con él”, dijeron fuentes cercanas a la familia de Nicandro.

En el medio de estas idas y vueltas aparece Mariana Robles. La locutora y actriz de doblaje declaró en diferentes entrevistas que los hijos de Nicandro le habrían pedido que no asistiera al funeral de su padre, que su presencia no era bienvenida en el último adiós del productor.

“Me mandó un mensaje que decía que prefería que no me presentara, yo respeto, yo soy una mujer muy respetuosa y yo no quiero ocasionar problemas”, expresó la actriz entre lágrimas, en una entrevista en el programa Ventaneando.

¿Realmente no dejaron que Mariana Robles no se despidiera de Nicandro Díaz?

El revuelo que se generó en los medios por las declaraciones de Mariana Robles hizo que Victoria Díaz, hija de Nicandro, hiciera un fuerte descargo por sus redes sociales. El mensaje es corto, pero contundente; sin muchos rodeos le dijo mentirosa a la novia de su papá.

Bajo un fondo negro y con letras blancas de líneas gruesas, Victoria escribió en una historia de su cuenta de Instagram: “No le crean nada a Mariana Robles”.