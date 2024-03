¿Pelea por el trono? La razón por la que comparan a Camila Parker con Cersei Lannister de Juego de Tronos

El pasado viernes Kate Middleton sorprendió al mundo al reaparecer tras meses de ausencia y especulaciones y anunciar que padece cáncer.

Aunque no especificó qué tipo de cáncer está enfrentando, contó que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapias y que, aunque no era fácil, tenía el apoyo de su esposo, el príncipe William y sus hijos.

Luego de esto, en redes comenzaron a comparar a Camila Parker con Cersei Lannister, la villana de la famosa serie Juego de Tronos y esto por una razón.

Recomendados

Por qué comparan a Camila Parker con Cersei Lannister de Juego de Tronos

A través de Instagram, una cuenta dedicada a memes comparó a Camila con Cersei pues aseguran que es la “verdadera ganadora del juego de trono”, refiriéndose al trono de la realeza inglesa.

Y es que afirman que ella, quien no era aceptada ni querida por la realeza al principio ni por el pueblo entero debido a su romance con Carlos vio morir a Lady Di, la reina Isabel, el rey Felipe, y ahora ella es reina consorte y está en el trono.

Además, mientras a sus 76 años está sana, el rey Carlos y Kate Middleton padecen cáncer y el príncipe Harry está “exiliado” de la realeza, misma a la que él y Meghan quisieron renunciar, por lo que sin duda sería la gran ganadora de este “juego de tronos”.

“Lo bueno es que ser consorte es un título que no le da nada”, “La verdadera reina “consuerte” 🙌”, “Camila viendo esto desde su cama real 😂”, “Es la verdadera Cersei Lannister😱😡”, “ojalá termine como Cersei porque no puede tener tanta suerte esta mujer tan mala”, “el que obra mal, mal le va, pero esta mujer tiene mucha suerte”, “es Cersei Hasta que Vuelva Meghan con Drogon y queme todo”, y “espero que Kate resurja de las cenizas y no la deje gobernar”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Camila Parker se ganó el rechazo y desprecio del mundo entero tras su romance con el rey Carlos mientras él estaba con Lady Di, lo que le causó a la madre de William y Harry mucho dolor, y aunque han pasado años de ello, y ha peleado y luchado por su relación, no olvidan ni la perdonan.