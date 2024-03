Michelle Renaud muestra el rostro de su bebé y es realmente una hermosura

Michelle Renaud se muestra en las redes sociales más feliz que nunca. La actriz mexicana, recientemente casada con Matías Novoa, exhibe con mucho orgullo su pancita de embarazada, del primer bebé que ambos esperan juntos.

Sin embargo, la actriz de 35 años sorprendió a sus seguidores con un posteo en su cuenta de Instagram, en el que añade una foto del rostro de la criatura que lleva en el vientre.

El posteo como tal es un compendio de fotografías en el que comparte con toda su familia: su esposo Matías, su hijo mayor de una relación anterior y el otro hijo de su esposo. Es precisamente esa unión en familia lo que Michelle destaca de esta publicación en sus redes sociales personales.

“Estar embarazada es muy bonito… pero alrededor de ellos es mágico”, escribió la actriz mexicana de 35 años. Michelle Renaud está más que feliz con esta etapa de su vida. Hace poco fue criticada en las redes sociales por haber emitido una opinión que para muchos fue tomada como “machista”.

Bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa

En medio de la conversación con Iran Castillo, la intérprete mexicana habló abiertamente de la dinámica que ha tomado en su relación, señalando que el feminismo busca cambiar ciertos roles entre mujeres y hombres.

“Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro un hombre que resuelve y con él entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer. Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar”, comentó.

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia, para mi fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, agregó.

En esta nueva actualidad demuestra estar en paz con el rol que cumple, mientras lleva a su nuevo bebé en el vientre