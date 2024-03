¿Kate Middleton ocultó el diagnóstico a todos? Así fue como William, Harry y Meghan Markle se enteraron

Tras varios meses de ausencia y especulaciones respecto a esta, Kate Middleton reapareció en un video de dos minutos para dar una de las noticias más impactantes.

En la declaración de dos minutos de duración, la princesa de Gales reveló que fue diagnosticada con cáncer, luego de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero. Esta intervención habría sido la razón principal de su ausencia sin embargo, no contaba con que los exámenes postoperatorios arrojarían dicho diagnóstico.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló Middleton en el video.