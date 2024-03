Shakira es criticada en redes por apariencia de su rostro y la comparan con Madonna: “Se ha pasado con el retoque”

La cantante Shakira fue fuertemente criticada en redes sociales por su nuevo aspecto físico, a horas que se conozca su nuevo álbum de estudio en las diferentes plataformas de streaming, la intérprete de “Te felicito” adelanta que su nuevo trabajo musical tendrá la última canción dedicada a su antigua pareja, Gerard Piqué.

Shakira es criticada por su nuevo look a horas de estrenar su nuevo álbum

Su nuevo álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran, representa para la barranquillera una nueva forma de expresar sus emociones y que tardó más de dos años en realizarse. Con esto, Shakira busca volver a la cima de la industria musical.

A través de una entrevista a Apple Music, la cantante de Monotonía y Acróstico reveló que sus canciones también representan una forma de curar todo el dolor que causó su separación con Gerard Piqué, años atrás.

“Nadie va a venir a decirme como debo curarme y nadie debe de decirle a una mujer cómo debe de sanar y lamer sus heridas. Estamos viviendo en otras épocas”.

Shakira recibió duras criticas por parte de los internautas

La entrevista fue publicada a través de TikTok, en la cuenta de @sebasnews, y aunque sus intenciones era visibilizar el nuevo trabajo de Shakira, algunos internautas no lo tomaron de la mejor manera y comenzaron a criticar a Shakira por su nuevo look.

En el videoclip, Shakira está vestida con una franela blanca, un suéter tejido y un pantalón azul. Su cabello largo y libre con el mismo tono que le caracteriza a la colombiana.

“Shakira no te pinches la cara por favor. Eres hermosa debes hablar con Demi Moore ella se ve fresca a su edad”, escribió una internauta dejando en duda la posibilidad de que la cantante se hubiera hecho un arreglo estético, “Mi reina hermosa no te dañes tu rostro, no tienes necesidad” y “parece a Madonna. Soy absolutamente fans pero creo que se ha pasado con el retoque”, fueron algunas de las reacciones.