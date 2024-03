¿Quién es la usuaria de X que no quiere darle el username Danna Paola? Estos son los motivos para rechazar la propuesta de la cantante

Un reciente “rebranding” en las redes sociales de la cantante, Danna Paola, le han traído múltiples problemas en la plataforma X (antes conocida como Twitter).

Luego de cambiar su canal de YouTube y su username en Instagram con el nombre “Danna”, la joven artista quiso hacer lo mismo en la antigua red social del pajarito, encontrándose con la negativa de la dueña de “nickname”.

Así lo expresó la artista en su canal de WhatsApp, donde informó que le habían solicitado la cifra de 400 mil dólares para obtener el deseado nombre.

Eso provocó una ola de malos comentarios de sus fanáticos contra la mujer en la red social, a quienes exigían que le entregara el nombre a la cantante.

¿Quién es @Danna?

Danna Marie se describe como una profesora de inglés, vegana, artista de técnica mixta.

La estadounidense utiliza sus redes sociales para promocionar sus servicios como profesora de inglés y sus piezas de arte plástico.

A raíz del acoso que recibió por parte de las fanáticas de Danna Paola, la usuaria decidió explicar su versión de los hechos, señalando que nunca estuvo interesada en dar su username a la cantante mexicana.

“Lo que no necesito es todo el hate que estoy recibiendo, ya que ella les dijo: ‘que me convencieran para que lo regalara’. Y no aprecio que gente que no conozco, dejen comentarios desagradables en mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter (2006). Paren de perder el tiempo”, escribió en un mensaje que ahora no se puede ver al poner su cuenta privada.

No obstante, la cantante de ‘Oye Pablo’ tuvo que disculparse por los comentarios de sus fans:

“Danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación y los ataques que han recibido de mis fans. Nunca imaginé que esto saldría de control. Acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. ¡Saludos y que tengas un buen día!”, escribió.

@danna i am very sorry for what is happening with this situation, and the attacks you have received from my fans, I have never incited hatred, and I will never be in favor of hate, i never imagined that this would get out of control. the last thing I want is to cause you… — Danna (@dannajustdanna) March 20, 2024

Danna Paola ahora se encuentra en X (antes Twitter) como @dannajustdanna.