¿Kate Middleton engañó a todos? Revelan la secreta intervención que se habría hecho y video lo demostraría

El último video de Kate Middleton saliendo de compras con el príncipe William ha generado opiniones distintas. A pesar que el Palacio de Buckingham ha confirmado que las imágenes sí son reales, la prensa mundial todavía sostiene algunas dudas sobre la situación de la princesa de Gales, quien días atrás reconoció su edición fotografía en el Día de las Madres.

Pilar Eyre reveló detalles inéditos de la situación en torno a Kate Middleton

En medio de la tormenta mediática, Pilar Eyre ha compartido en su canal de YouTube lo que ella realmente cree que está ocurriendo con la monarquía británica y ha puesto bajo la lupa las incógnitas que rodean a la realeza británica.

“En el vídeo Kate está como una jovenzuela, dando saltos, guapísima y con un aspecto muy saludable. Tengo una sensación de tomadura de pelo. No sé si la pareja de los duques de Cambridge son frívolos o no tienen ninguna intención de reinar o son indiferentes a la opinión de la gente. No entiendo cómo han podido permitir que las cosas se desborden hasta este punto”, explica la periodista.

La experta en noticias no entiende cómo Kate ha pasado de tener que estar en reposo, “deformada” y con una fecha de aparición pública que sería más allá de junio o a todo lo contrario. “Tres meses antes de lo que se consideraba la vemos perfectamente, alegre, contenta y llevando bolsas. Me parece que esto plantea muchos interrogantes e incógnitas”, afirma Pilar, quien hace distinción entre la prensa británica y norteamericana.

“La monarquía más consolidada del mundo haciendo el ridículo. No se sabe si nos toman el pelo o son simplemente torpes”

“Dicen que los estadounidenses son los que están detrás de los que ataques cibernéticos al hospital donde ella se operó. Lo de acceder al historial me parece horrible. No se trata de la oferta sino de los escrúpulos. Esto los medios ingleses no lo hubieran comprado pero los americanos sí”, relata.

Además, Pilar piensa que la escena estaba arreglada: “Todos sabemos lo que llevan de guardaespaldas, de operativo policial, de coches que los siguen... Y que todas esas personas pudieran estar ahí sentadas fingiendo que no saben nada es sospechoso. Pero vamos a darlo por válido pero yo me planteo qué ha pasado estos meses. ¿A qué operación se ha sometido? ¿Era tan grave como dicen? Por qué tres meses se la ve correteando. Creo que es ella pero la veo muy diferente de cara”, concluye.