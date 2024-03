Eiza González se defiende tras declarar que no encuentra papeles por ser “hermosa”, pero usuaria la desmiente

Eiza González es una de las actrices más exitosas de México que llegó a Hollywood a triunfar y poner el nombre de su país en alto.

Sin embargo, en una reciente entrevista que ofreció a la revista In Style generó polémica luego de asegurar que perdió papeles de actuación en Hollywood por ser “demasiado bonita”.

Y es que muchos la han criticado por estas declaraciones, y ante tantos ataques la famosa salió a defenderse.

A través de su cuenta de X, Eiza González se defendió y aclaró que lo que dijo fue sacado de contexto.

“Sacar las cosas de contexto es triste. Yo nunca dije que era demasiado hot y que no tenía papeles por eso. Estaba haciendo la observación sobre lo que ha sido el estereotipo de las latinas en nuestra industria y que poco a poco se está desmantelando y se le atribuyen a una mujer palabras como ‘sexy’ para definirla como si esa fuera la única característica que la define. Como en correlación con los estereotipos. Es triste que se saquen palabras de una entrevista y se pongan en un contexto completamente diferente”, dijo en un contundente mensaje.

Y compartió este mensaje con una captura de la entrevista en la que expresa lo que en realidad dijo.

“Ella no cree que la percepción de ella como “sexy”, una etiqueta que suena, al principio, como un cumplido pero que en realidad la aplana hasta convertirla en una persona unidimensional, como si la “sensualidad” fuera el único atributo que posee, pudiera separarse del tratamiento de las latinas en la industria del entretenimiento en general. “Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada de una mujer latina”, dice. “Es tan decepcionante’”, se lee en la captura.

Eiza González Una usuaria dejó en evidencia a Eiza González luego que tratara de defenderse (@vero_mlan/Instagram)