Demi Moore y sus emotivas fotos con Bruce Willis nos hacen reflexionar sobre amar a los exs

El pasado 19 de marzo, Demi Moore celebró la vida de su expareja, Bruce Willis, con quien compartió muchos años de su vida y hasta tuvo 3 hijas.

En sus más de 10 años de matrimonio le dieron la bienvenida a Tallulah Belle, Scout LaRue y Rumer Glenn, quienes se encuentran velando por el actor en medio de su diagnóstico de demencia frontotemporal.

A la par tiene a su lado a su actual esposa, Emma Hemming, con quien tuvo dos niñas más, y que juntas han sido el mejor apoyo del famoso tras anunciar al mundo su padecimiento en febrero de 2023.

No obstante, no deja de conmover lo cercana que se ha mostrado la protagonista de Ghost hacia su ex, dando importantes lecciones de amor incondicional, madurez, lealtad y respeto por lo vivido.

Las fotos de Demi Moore y Bruce Willis que conmueven al mundo

En medio de la celebración por esta fecha tan especial para la familia, la también modelo compartió imágenes al lado del protagonista de Duro de matar, donde se le ve cuidando de él actualmente y en otras retrocedió al pasado para mostrarlo sonriente junto con sus hijas en la infancia.

Con esto, la artista de 61 años confirma que el amor no se acaba, sino que evoluciona, cuando las relaciones terminan por todo lo alto y los dos son lo suficientemente maduros para enfrentarlo. Además, trabajaron para mantener el vínculo sano en beneficio de sus hijas.

“Todavía amo a Demi. Tenemos una relación muy cercana. Tenemos tres hijas a quienes continuaremos criando juntos, y probablemente ahora estemos más unidos que nunca. Nos damos cuenta de que tenemos un compromiso de por vida con nuestras hijas y nuestra amistad continúa, pero la institución ha sido anulada”, decía el propio Bruce Willis sobre Demi Moore tras el divorcio efectuado en 1998.

“Creo que Bruce tenía miedo al principio de que yo iba a dificultar nuestra separación, y que expresaría mi enojo y cualquier equipaje que tuviera de nuestro matrimonio obstruyendo su acceso a las niñas, que yo recurriría a todas esas estratagemas que las parejas que se divorcian usan como armas. Pero yo no lo hice, y él tampoco. Logramos trasladar el corazón de nuestra relación, el corazón de lo que creó a nuestra familia, a algo nuevo que les dio a las niñas un ambiente amoroso y de apoyo con sus padres”, — Demi Moore.

A partir de ahí, continuaron saliendo juntos en los meses siguientes, incluso hicieron un viaje familiar a París. Este buen nexo se ha mantenido con el paso del tiempo y hasta Moore ha vivido en la casa actual de su ex para cuidarlo durante largos periodos. ¡Ejemplar!