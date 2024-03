Eiza González intenta imitar a Marilyn Monroe pero critican su look de señora

Eiza González ha estado en boca de todas en las últimas horas y no solo ha sido por sus trabajos como actriz, sino por una de sus más reciente entrevistas donde habló de su vida amorosa confesando que está soltera y su vida profesional de la cual mencionó que ha perdido papeles en la industria por ser “demasiado bella”, palabras que han causado desagrado.

Pese a las criticas, la mexicana está más imparable que nunca al ser una de las actrices y modelos más codiciadas del momento y son varias las series y películas en la que la veremos próximamente.

Recientemente, se encargó de aparecer en la alfombra roja de la premiere de ‘3 Body Problem’, serie de Netflix donde le dará vida a Auggie. Sin embargo, una vez más ha sido objeto de criticas y esta vez ha sido por su vestuario.

Eiza González imita a Marilyn Monroe pero su look no convence

Eiza González hizo alarde de su belleza al posar frente las cámaras donde hizo el movimiento icónico de Marilyn Monroe al mover la falda de su vestido y aunque su belleza enamora a cualquier, su vestido ha sido criticado por tener “aires de señora”.

La artista apareció con un vestido largo en color perlado con rayas negras, escote largo en V pretina en su cintura y botones. Su cabello corto lo llevó suelto con pequeñas ondas y apostó por un maquillaje sencillo.

“¡Estreno mágico con mis favoritos! Nuestro bebé @3bodyproblem finalmente está aquí. Estoy tan orgulloso de todos los involucrados en esto. Esperamos que lo disfrutéis terrícolas 🫶🏼👽lo hicimos con mucho amor”. Escribió en su cuenta en Instagram.

De igual manera, agradeció a Chanel por su look inspirado en Betty Boop y Sailor Moon, pero los comentarios negativos no tardaron en aparecer en las distintas publicaciones en redes.

Eiza Gonzalez at “3 Body Problem” Special Screening in London 03/20/2024 pic.twitter.com/cIlfNmDNoy — More Culture Less Pop (@runawaywhorses) March 21, 2024

Distintos usuarios se mostraron sorprendidos por su apuesta pues ella sabe como impactar con sus looks en cada evento al que asiste pero de este mencionaron que no parecía de su talla y contaba con aires de señora, por lo que también hubo burlas al respecto.

“Siempre me gustan sus outfit en red carpet. Pero este luce mal estallado”, “Yo de pequeña cuando jugaba con los vestidos de mis tías me veía igualita”, “el vestido no se, no me gustó mucho sobretodo por qué la corta como a la mitad. Tan bella figura que tiene ella”, “Ella es bella el vestido horrible”, han comentado.