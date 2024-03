¿Novia tóxica? El gesto de Zendaya con Tom Holland en evento por el que dicen que no confía en él

Zendaya y Tom Holland tienen una relación de más de 5 años, y han sabido llevarla con mucha privacidad, donde comparten muy poco en sus redes sociales.

Sin embargo, constantemente son captados en público de paseo, en citas, en eventos, y dejan ver que son los más románticos y amorosos, tomándose de la mano y sonriendo uno con el otro.

Recientemente la pareja fue captada en el BNP Paribas Open y dejaron ver su complicidad y lo felices que son juntos, pero un detalle desató las críticas.

El gesto de Zendaya con Tom Holland por el que dicen que es una novia tóxica

Zendaya y Tom Holland estaban sentados uno al lado del otro mientras veían el partido de tenis y cantaban y bailaban, pero la actriz tuvo un gesto que fue captado por los paparazzis y la han comenzado a llamar “novia tóxica”.

Y es que Tom estaba tomando una cerveza y cantando y bailando a su lado , pero de repente sacó su celular y comenzó a mirarlo, y Zendaya disimuladamente también intentó mirar qué era lo que hacía en su teléfono.

La famosa también estaba cantando y bailando y con su celular en la mano intentó mirar lo que hacía Tom en el suyo, pero de inmediato miró hacia otro lado para que él no se diera cuenta.

Aunque fue algo mínimo y muy rápido, muchos han comenzado a criticarla, asegurando que es una novia “intensa” y “tóxica” que quiere revisar el celular de su pareja porque no confía en él.

“Wow no pensé que Zendaya sería esa novia tóxica, no parecía”, “Zendaya no terrible que hagas eso, puedes arrepentirte luego”, “se ve que él sí confía en ti porque nunca intentó mirar tu celular”, “la novia intensa como siempre mirando el cel”, “trató de mirar disimuladamente pero te vimos Zen, eso no se hace, déjale su privacidad”, y “si fuera al revés no te gustaría, no confías en él”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, también hubo quien la defendió, especialmente mujeres que se sintieron identificadas y aseguraron que era algo normal que todas hacemos.