Eiza González revela su condición para salir con un hombre y todas deberíamos seguir su consejo

Después de varias decepciones amorosas, Eiza González se puso una importante regla a la hora de salir con un hombre, los cuales deben cumplir con una curiosa condición.

La actriz se ha vinculado románticamente con personajes como Timothee Chalamet, Josh Duhamel, Pepe Díaz, Jason Momoa, Mario Casas, entre otros, que no le han dejado un buen recuerdo, por lo que decidió hacer ajustes.

¿Cuál es la condición de Eiza González para salir con un hombre?

De acuerdo con un reporte de Milenio, Eiza González reveló que tiene una lista de atributos “no negociables” que debe tener un hombre para salir con ella. Un aspecto muy destacado de la misma, es que tuvo que haber ido a terapia.

Eiza González se sinceró sobre su vida romántica (Instagram: @eizagonzalez)

La mexicana agregó este aspecto a su lista después de sufrir varios corazones rotos, además de darse cuenta que su manera de vincularse la hacía sufrir demasiado por la falta de responsabilidad afectiva ajena.

“Cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo y cuanto mayor me hago, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, expresó.

En la charla, a propósito de que fue portada de primavera de la revista InStyle, recordó que cuando era adolescente se enteró que su novio le había sido infiel teniendo relaciones con otra mujer.

“Pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables”, manifestó la celebridad de 34 años.“¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura. Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera puede hacer”, cerró.

Muchas mujeres aplaudieron la decisión de Eiza González pues es una manera de asegurarse que su pareja tiene mayores herramientas emocionales para transitar los altibajos de la vida y de la relación.