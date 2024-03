Carlos Rivera se vuelve cómplice de influencer y sorprende de esta manera a cantantes callejeros

Son muchos los talentos que hay en las calles buscando ser descubiertos, pero pocos los que consiguen alcanzar su sueño. Es por ello que Carlos Rivera mostró su versión más humilde, para sumar su granito de arena en la vida de uno de estos tantos artistas callejeros.

El intérprete de temas como ‘Te esperaba’ se sumó a Alexis Omman, un joven tiktoker que se dedica su contenido a cumplir los sueños de personas en la calle, para darle la oportunidad a talentos promesas de cantar junto a él en uno de sus conciertos.

Frente a cientos de personas Rivera le cumplió el sueño a una joven junto a su guitarrista quienes lograron cantar y tocar por primera vez en un escenario tan grande como el Auditorio Nacional.

Carlos Rivera cumple sueño de joven promesa

Alexis Omman salió a las calles como de costumbre a buscar a cantante promesa para darle la sorpresa de cantar en el concierto de Carlos Rivera y esta vez le tocó el turno a una joven cantante y su guitarrista quienes se mostraron emocionados ante el gran momento que estaban viviendo.

Con pocas palabras y manos temblando, los artistas conocieron a Carlos y más tarde subieron al escenario y aunque no contaron con una buena llegada debido al poco desenvolvimiento de ella al quedar en shock de estar parada frente a tantas personas, lograron salir adelante y conmover a los presentes con su gran voz.

La joven pidió un grito antes de cantar, el cual no fue respondido por el público, al tratarse de una desconocida, pero Omman pidió la oportunidad de escucharla y disfrutar de su voz, por lo que una vez empezó a cantar los gritos y ovaciones no se hicieron esperar.

“Sigamos compartiendo lo bueno Alexis. Que bonito fue poder ser cómplice. Hace 20 años yo buscaba una oportunidad y sé lo importante que es que alguien te preste su escenario y por eso quería que en mi concierto 20 en el @auditoriomx la oportunidad fuera para alguien que lo deseara con todo su corazón”, fueron las palabras de Rivera en la publicación colgada por el tiktoker donde se puede ver el momento en el que conoció a los jóvenes, cuando les presentó al cantante y luego en el escenario.

Internautas aplaudieron la iniciativa del influencer y del cantante por dedicar tiempo y darles la oportunidad a todas esas personas que cuentan con un gran talento pero no tienen los recursos y oportunidades para darse a conocer.