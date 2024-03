La revolución de los bustos grandes: Así es como Sydney Sweeney rompe complejos y prueba que no es vulgar

Sydney Sweeney se ha convertido en la estrella del momento y que aunque desde Euphoria ha sido una de las favoritas, con su protagónico en Anyone But You, junto a sus recientes apariciones en las entregas de premios dejó claro que llegó para quedarse y escalar a las grandes ligas.

La actriz ha estado muy activa en diversos proyectos, razón por la que los ojos de todos están sobre ella sin embargo, es inevitable hablar de un detalle que llama la atención: su busto.

Syrndey deslumbró durante su paso los Premios de la Academia, específicamente durante la fiesta post ceremonia de Vanity Fair. La actriz se despojó de su larga cabellera para lucir un lob ondulado, mientras que optó por un vestido escotado de color crema con cuello halter con el que homenajeó no sólo a Marilyn Monroe sino a Angelina Jolie. ¿La diferencia? Que no usó brasier, haciendo evidente el tamaño de sus senos que hizo que muchos la señalaran de “vulgar”.

La semana pasada, Sweeney hizo su debut como presentadora de “Saturday Night Live” con una serie de chistes centrados en su encasillamiento sexualizado, rumores de aventuras con coprotagonistas y el tamaño de su pecho.

La actriz de 26 años ha sido muy franca respecto a los complejos que ha arrastrado debido a esto así lo señaló en una entrevista para Glamour UK, a finales de 2023. “Cuando estaba en la escuela secundaria, solía sentirme incómoda con el tamaño de mis senos. Solía decir que cuando cumpliera 18 años me iban a operar los senos para hacerlos más pequeños”.

Según relató, cuando cumplió 18 años, su madre la había convencido de que no se sometiera a una reducción de senos. “Mi mamá me dijo: ‘No lo hagas. Te arrepentirás en la universidad”. Y me alegro mucho de no haberlo hecho. Me gustan. Son mis mejores amigos”, señaló.

No, los senos grandes no son vulgares

En un mundo donde los estándares de belleza pueden parecer dictar lo que se considera aceptable o no, es hora de dejar de lado los estigmas y abrazar la belleza en todas sus formas, incluido el busto grande. Para muchas mujeres, tener un busto más grande ha sido motivo de vergüenza o incluso de señalamiento de vulgaridad, pero el que celebridades como Sydney salgan y hablen de ello o los muestren con normalidad es un paso importante a entender la diversidad de los cuerpos.

Sydney Sweeney La actriz es una de las celebridades del momento que está rompiendo estereotipos (Instagram)

Todos los cuerpos son hermosos y merecen ser celebrados. El busto grande es simplemente una parte más de la diversidad natural del cuerpo femenino, y no debería ser motivo de juicio. Rihanna, Salma Hayek, Sofía Vergara, Emily Ratajkowskiy Scarlett Johansson también han sido parte de la lucha, demostrando que no hay por qué dejarse avergonzar por otros.

Es fundamental entender que la sexualización del busto grande es un problema cultural arraigado en la objetivación del cuerpo de la mujer. La idea de que el busto grande es vulgar o indecente es simplemente un reflejo de las normas patriarcales que dictan cómo se supone que deben lucir y comportarse las mujeres.

“Una vez que tuve más confianza conmigo misma, [cambió]. Quiero mostrarles a las niñas que es asombroso, hermoso y fortalecedor tener los cuerpos que tenemos. El cuerpo de todas es hermoso. Cuando tienes confianza y estás feliz por dentro es cuando realmente se nota ante los demás. … Haz alarde de lo que tienes. Me pertenece. Amarlos”, sentenció Sweeney a Glamour UK.