La prueba de que Thalí García no miente y si la drogaron dentro de LCLF

Thalí García ha sido una de las mujeres más comentadas de La Casa de los Famosos 4 tras las peleas que protagonizó con algunos participantes, su salida repentina y ahora la grand enuncia que ha realizado contra la producción del reality.

La famosa ha usado sus redes sociales para revelar cómo la cadena de televisión como Endemol están considerando demandarla y le pidieron dejar de confrontar a sus compañeros fuera de la casa y a no revelar mensajes privados de la producción.

Lejos de mostrar temor a las amenazas, García expuso con todo a la cadena y a la productora. Además, al acusar a Telemundo de haberla drogado y de haberla encerrado junto a Lupillo en una suite.

Las pruebas que muestran que Thalí García no miente

Thalí García ha generado un escándalo y ha dividido opiniones en redes sociales entre quienes le creen su versión y quienes no, luego que asegurara que un médico dentro de la casa la medicara sin ni siquiera mostrarle la medicación.

“El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, expuso.

La influencer mencionó que la mantenían encerrada con el cantante, quien lejos de aprovecharse de ella, la ayudó en todo momento.

“Lupe me dijo ‘quieres que te ayude a vomitar’, bendito Dios yo compartía esa suite con un hombre, un caballero, ¿les parece correcto?”, contó.

Ante las dudas que han surgido sobre sus declaraciones, en redes sociales se han encargado de exponer un momento dentro de la casa donde se puede escuchar a Lupillo hablar de la situación que vivió su compañera.

“Yo de repente la empece a notar así, con una mirada que así, tenía ropa y empezó a patear la ropa y yo pues que pedo que tienes y le digo que tienes algo traes, y me dice ‘es que te estoy viendo doble’ y yo pues ve al baño o toma agua, te doy una soda, un chorrito de soda algo y no”, dijo mientras ella comenta que le dijo que iba al baño y el agregó “fue al baño y iba así (moviéndose a los lados)” agregó.

García mencionó que nunca se había sentido de tal manera, mientras Lupillo contó que la ayudó a acostarse.

“En serio nunca me había pasado”, dijo la influencer.