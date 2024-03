¡Juan Fernando Velasco por fin desvela la dolorosa razón de por qué compuso “Chao Lola”!

Cuantas veces nos ha ayudado a pasar por desamores nuestro querido Juan Fernando Velasco. Lo que no sabíamos es que el artista y compositor ecuatoriano también pasaba por una difícil situación por más de un año y medio.

“Chao Lola” ha sido un hit que ha alcanzado casi todos los lugares del mundo por su conmovedora letra en la que muchos nos sentimos identificados. A pesar de que salió en 2007, recién en 2024, Juan Fernando Velasco reveló en una entrevista la vital importancia que tuvo Lola para su carrera musical.

Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura Getty Imágenes

“¿Quién es Lola? Es una persona muy importante en mi vida. Ella fue mi pareja durante 18 años de mi vida. En este momento que escribí ‘Chao, Lola’, teníamos un año y medio de relación. Terminamos. Es una historia más compleja de lo que voy a explicar, porque sería muy largo”.

“Terminamos y yo me di cuenta de que ella ya no sentía nada por mí. Y entonces empecé a tratar de reconquistarla e intentaba e intentaba…. Y había digamos una suerte de competencia con mi mejor amigo, que se había enamorado de Lola y Lola estaba tratando de enamorarse de mi mejor amigo para olvidarme a mí. Y, entonces, por eso es ‘la carrera absurda’”, relató Velasco en una entrevista al medio “Bésame” de Colombia.

A pesar de que en un inicio pensamos que la historia quedó ahí, al final brindó un giro inesperado el cvual acabaría emocionando a sus fans y a sus detractores.

“A los 3 meses dije: no doy más. Por eso estaba ‘despiadadamente solo’, porque había perdido a mi pareja y había perdido a mi mejor amigo. Y entonces, compuse ‘Chao, Lola’, en el sentido de que no voy más, aquí me detengo, aquí paro (…) Grabé el archivo de esta canción, que la escribí así como muy rápidamente porque era todo lo que sentía, y cuando grabé el archivo le puse como ‘Chao, Lola’, como chao.”

“Al tiempo, volvimos y terminamos casándonos y estuvimos juntos 15 años. Y ese amigo sigue siendo un amigo querido”, contó el compositor.

