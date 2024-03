“Va a ser su abuelito”: Fernando Colunga se convierte en padre a los 57 años y lo critican

El famoso actor y galán de telenovelas, Fernando Colunga, se habría convertido en padre de su primer hijo a los 57 años, según informa el portal TV Notas. El nacimiento del pequeño habría ocurrido en el hospital HCA Florida Mercy, según una fuente cercana al medio.

Fue en noviembre del 2023, que el famoso programa de espectáculos, ‘Chisme No Like’, habría revelado que el actor originario de la Ciudad de México, deseaba convertirse en padre y que estaba esperando a su primer bebé con Blanca Soto, quien fuera su pareja por más de una década.

“‘Chisme no Like’ llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar, ya no hay duda, está recontra confirmado, Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño”. Reveló el conductor Javier Ceriani.

Recomendados

En una entrevista durante la promoción de la telenovela ‘El Maleficio’ donde aparece Fernando Colunga, el actor expresó su deseo de convertirse en padre a los medios de comunicación: “Yo estoy en el proceso... yo soy niñero, yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera”.

Fernando Colunga se convirtió en padre a los 57 años

Conocido por ser sumamente hermético en su vida privada. Fue una persona del hospital HCA Florida Mercy, la que habría revelado los detalles del nacimiento del bebé de Fernando Colunga, que se trataría de un varón.

La fuente reveló a TVNotas que el actor y su pareja fueron vistos llegando al hospital el 29 de febrero, entrando por accesos exclusivos y siendo atendidos por la directora del lugar, quedándose en una de las habitaciones más costosas.

“Por un formato supimos que el bebé fue concebido de forma natural, nada de In vitro. Se practicó cesárea. El viernes 1 de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón. La cirugía duró como 50 minutos. Él estuvo presente. Cortó el cordón umbilical y tomó fotos. Los dos lloraron de felicidad. Nació sano. Pesó 2.200 kg y midió 43 centímetros. La señora estuvo unas horas en observación y después fue llevada a su suite. Colunga se desvivía de amor, atenciones y era caballeroso con su pareja”. Reveló la fuente a TVNotas.

Además, revelaron que Fernando Colunga no se separó de su hijo ni un momento, lo que se especula que pudo ser para evitar que tomaran fotografías del pequeño.

La felicidad del actor se vio opacada luego de que se diera a conocer la noticia del nacimiento de su primer hijo, pues fueron varios internautas los que comenzaron a señalarlo por convertirse en padre a su edad: “Mejor dicho abuelo o sea ta es abuelo con casi 60... pero igual Felicidades”,”Un nieto será”, “A su edad muchos ya son bisabuelos”, “Ya es abuelo para su edad”.

¿Cómo se conocieron Fernando Colunga y Blanca Soto?

Fernando Colunga y Blanca Delfina Soto Benavides se conocieron en el set de la telenovela ‘Porque el Amor Manda’ donde se dio el flechazo y comenzó el romance, posteriormente se mudaron a la mansión que el actor compró en Miami en 2010 y tardó un año en remodelar. Todo esto buscando alejarse de los medios de comunicación mexicanos.

Hace un tiempo se rumoró que el actor había terminado su relación, sin embargo, fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde Colunga aseguró que mantenía una relación de varios años.