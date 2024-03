“Me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro”: Daddy Yankee impresiona con la razón para cambiar su vida

El absoluto rey del reggaetón, Daddy Yankee, dejó viuda a toda Latinoamérica al retirarse de la música, para dedicarse a la religión. Y en en este contexto, entregó por primera vez su testimonio en la iglesia “Refugiados Por Su Presencia” en el pueblo Las Piedras en el que aseguró que su orgullo fue la razón por la que se separó de Dios.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo”, comenzó diciendo Raymond Ayala Rodríguez en su testimonio.

“20 años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del espíritu santo. La humildad es la raíz de toda justicia”, continuó diciendo en las expresiones que realizó en la iglesia.

Muy cerca de morir

¿Y por qué hablaba del orgullo? bueno, porque aseguró que cuando se creía lo más imparable: “(Dios) me dijo, ‘te voy a enviar un verdugo’, eso no lo vi venir, jamás y nunca... Me envió un verdugo llamado la salud”, dijo.

“Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, estoy en el hospital al borde de la muerte, un pie aquí y un pie allá... Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones y les puedo hablar de la experiencia de lo que ve el ángel de la muerte, de sentirlo ahí”, confesó.

“Me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro, Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?... Yo sé lo que es la muerte y estar en la camilla de un hospital al borde de la muerte también”, contó.