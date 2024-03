Exhabitante de La Casa de los Famosos denuncia públicamente a Telemundo

Luego de que Thalí García escapara de La Casa de los Famosos, la pudimos ver en un par de galas, pero luego dejó de asistir. Tras varios días, sus fans le preguntaron la razón y dijo que Telemundo la ignoraba y que no le dejaba echarle porras a sus compañeros del cuarto Tierra desde afuera. Esto fue solo el comienzo.

Thalí García hizo fuertes declaraciones de La Casa de los Famosos

En horas de la tarde de este martes, 12 de marzo, la actriz realizó un live de Instagram para hacer una denuncia pública en contra de Telemundo.

García le dijo a más de 20 mil usuarios en el live que había recibido un instructivo de notificación de Telemundo y Endemol.

Fragmentos de lo que dijo Thalí en su live

“Mientras estaba dando una entrevista me llegó un instructivo de notificación, donde básicamente me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar afuera de La Casa de los Famosos y compartir con ustedes screenshots con alguien de producción. Yo jamás revelé el nombre de la persona”, comienza García su live.

Aclaró que nunca ha sido exclusiva de Telemundo, pero que ha tenido 13 años trabajando con la televisora. Relató su paso por el reality de Los 50 y contó cómo fue que la producción la convenció de participar.

La encerraban en la suite con Lupillo, iba al confe a pedir irse y no la dejaban, tenía ataques de ansiedad y pedía hablar con su marido y a él no amenazaban #LCDLF4 Thalí habla tu verdad, no te calles nunca 💞 FRAUDE TELEMUNDO pic.twitter.com/9hjfZYCPOP — 🖤 (@REALITYLlFE) March 12, 2024

Reality Los 50

“Dije que no, en primer lugar, porque soy actriz y porque no me siento cómoda haciendo reality shows (…)”. Abordó sobre un supuesto acuerdo que tuvo con alguien del Departamento de Ficción, y explicó que se retiró de Los 50, el 9 de junio de 2023, por previo acuerdo: “así son los realitys. Recibo instrucciones de que me le vaya encima a Manelyk y busque conflicto (…) Yo acepto estar en Los 50 por evitar un problema legal”.

“Aceptamos la oferta de La Casa de los Famosos porque necesitamos el dinero porque días antes la empresa Telemundo despidió a mi marido”.