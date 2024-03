La excéntrica cuna que José Eduardo Derbez le quiere obsequiar a su hija: “Mi novio no es un niño normal” José Eduardo y Paola Dalay serán padres este 2024 (Instagram: @jose_eduardo92 / @paodalay_2203)

El hijo de la querida actriz, Victoria Ruffo, y el actor, comediante y productor, Eugenio Derdez, José Eduardo, es de gustos muy excéntricos: camisas negras, carabelas, mascotas como escorpiones y en su casa en Ciudad de México guarda en una habitación un objeto que a muchos desagrada, un ataúd.

Con todo el revuelo que ha generado en las redes sociales el anuncio de que será padre junto a su novia Paola Dalay y que tendrán una niña, todos se preguntan qué pasará con el ataúd que José Eduardo ha mostrado orgulloso ante las cámaras a su publico.

En 2022 durante el programa Pinky Promise el primogénito de Ruffo confesó que adquirió el extraño objeto a su medida durante la pandemia de Covid-19 por simple gusto.

Esta información causó revuelo en las redes sociales. Pero lo peor fue cuando confesó al programa De Primera Mano ese mismo año que quería un ataúd más grande.

“Mi ataúd está ahí de siempre, yo lo amo y me encanta, pero porque me gustan las cosas góticas, mi plan es tener un ataúd más amplio para poder hacer de todo ahí”, dijo entonces.

¿La cuna o lo desaparecen?

Pero la vida da muchas vueltas y a José Eduardo una noticia le cambió la vida y las prioridades completamente, la llegada de su primera hija hija junto a Paola Dalay.

Resulta que la joven de 22 años fue cuestionada sobre el destino que tendrá la urna que Derbez conserva en su casa y bromeó que el extraño objeto podría convertirse en la cuna de la bebé.

La excéntrica cuna que José Eduardo Derbez le quiere obsequiar a su hija: “Mi novio no es un niño normal” El ataúd que José Eduardo escogió en 2020 (Instagram: @jose_eduardo92)

“¿Qué van a hacer con el ataúd?”, le preguntaron a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram el pasado fin de semana, a la que ella contestó: “Será la cuna de la bebé” para luego aclarar: “Nah, no sé qué se le hará, pero se sacará”.

Sobre si no sentía miedo de tener un féretro en su casa, Dalay dijo que “mientras no lo vea (y) no lo tenga cerca, todo perfecto” , además, atribuyó la compra de José Eduardo a que “no es un niño normal”.

Entrando al segundo trimestre de embarazo

Ya Paola Dalay se encuentra en el segundo trimestre del embarazo, lo que significa que ya pronto nacerá la primera nieta de Victoria Ruffo y la pareja debe estar preparando todo para la llegada, incluso la habitación que ocupará la pequeña.

Según el portal Univisión, en las últimas semanas los abuelos Victoria y Eugenio, están inmersos en un debate sobre los genes que heredará la pequeña, de los que la abuela paterna espera que sean los de ella los que predominen y no los del abuelo.