Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a los Derbez y Eugenio le responde

Eugenio Derbez ha respondido a los comentarios de Victoria Ruffo, quien expresó su deseo de que su nieta no se parezca a él, su ex pareja. Tras el anuncio del embarazo de su hijo José Eduardo y su novia Paola Dalay, los futuros abuelos no han dejado de mostrar su emoción por la llegada del nuevo miembro a la familia, revelando incluso que será una niña.

Sin embargo, Ruffo, quien no tiene una relación cercana con Derbez, expresó su preocupación de que su nieta herede los rasgos físicos del actor, ya que todos los hijos de este son muy parecidos a él.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez son padres de José Eduardo

Ante estas declaraciones, Derbez respondió con humor y tranquilidad a los medios de comunicación, señalando que lo más probable es que su nieta tenga los genes de los Derbez. “Ya demostré que me salen bien. Entonces, ¿qué puedo decir?”, comentó.

El reconocido actor y productor también mencionó que guarda un profundo respeto y cariño por Victoria Ruffo, y que ha logrado superar las diferencias del pasado. “Siempre me ha dolido no haber visto a mi hijo crecer”, confesó Derbez. “Pero, aparte de eso, ya limé asperezas con ella desde hace un par de años, especialmente desde que sacamos la serie y he platicado mucho con José Eduardo sobre el tema”.

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido tema de interés para muchos, ya que ambos son figuras prominentes en el mundo del entretenimiento. A pesar de sus diferencias, parece que ambos están dispuestos a mantener una relación cordial y centrarse en el bienestar de su familia, especialmente con la llegada de la nueva generación. Sin duda, la llegada de la pequeña será un momento de celebración y unión para ambas familias, quienes seguramente estarán ansiosas por conocer y cuidar a la nueva integrante.