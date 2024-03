¿Nodal tenía razón?, ex de Belinda asegura que su madre la manipula: “espero que encuentre su independencia”

El pasado de Belinda sigue saliendo a relucir y es que uno de sus ex salió a hablar no solo de la relación que tuvieron sino de algunos secretos de la vida de la cantante.

Se trata del actor José Ángel Bichir, quien asegura haber tenido una relación con la “princesa del pop latino”, aunque ella lo ha negado.

El joven aseguró durante una entrevista que le dolía que Belinda lo negara y dejó claro que no está tratando de colgarse de su fama.

Te recomendamos: ¿Mejor que a Belinda? Revelan la razón por la que mamá de Nodal sí aceptaría a Cazzu

“Me niega y sí es muy triste porque ¿Cómo niegas algo que has vivido? Y algo profundo. Yo no veo a las mujeres como un trofeo, no creo que sea un trofeo para presumir, es una relación y ya”, destacó.

Además, aseguró que la cantante le hizo firmar un contrato de confidencialidad durante su relación para no contar nada sobre lo que vivieron.

Y en medio de todo, hizo una polémica revelación sobre la cantante y es que aseguró que su madre la manipula, algo que Nodal había dicho antes, cuando terminaron su relación.

Al igual que Nodal, ex de Belinda asegura que su madre la manipula

José Ángel Bichir aseguró que la madre de Belinda, Belinda Schüll, la manipula y espera que la cantante encuentre pronto su independencia.

“Sí creo que hay un manejo ahí y creo que lamentablemente, te voy a decir algo más que me entristece mucho, yo espero que algún día se solucione y es que ella encuentre su propia independencia real. Yo le deseo libertad de decisión, libertad de pensamiento y fuerza para decir: ‘Yo quiero hacer esto y quiero decir eso y no pasa nada’” , destacó.

Esto es algo que Nodal ya había dicho antes, cuando se separó de Belinda en el 2022, en un polémico mensaje.

A través de un tweet el cantante aseguró en mayo del 2022: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo”.

Te recomendamos: Lupillo Rivera confiesa que se arrepiente de borrar el tatuaje de Belinda

Ahora, dos años después, tras la confesión del actor, aseguran que Nodal siempre tuvo la razón, pues ella hasta le pedía dinero al cantante para sus padres y así lo pudo probar él a través de unas capturas de pantallas que compartió en redes.

Hasta los momentos Belinda no se ha pronunciado al respecto, y ha ignorado por completo las acusaciones de Bichir.