¿Falsos o reales? Acusan a Alexa Hoffman de editar videos para culpar a su padre

Alexa Hoffman, hija menor de Héctor Parra, se ha vuelto viral en las últimas horas luego que decidiera hacer públicos dos videos donde expone las pruebas que inculpan a su padre de haber abusado de ella sexualmente cuando apenas era una niña, acusación por la cual está pagando condena en la cárcel desde 2021.

Los videos habrían sido presentados a la Fiscalía como parte de las pruebas, y en medio del revuelo y opiniones divididas que han aparecido en redes, una youtuber se encargó de acusar a la joven de haber editado los videos que presentó a los medios de comunicación.

Fue el youtuber Sergio Barba del canal Por las Barbas de Barra-Bas quien expuso los videos completos que presuntamente le habría hecho llegar una persona que trabaja en la Fiscalía de la Ciudad de México donde llevan el caso de Héctor “N”, quien acusó a Alexa Hoffman y Ginny Hoffman manipular las imágenes para perjudicar a Parra.

Estos son los videos por los que acusan a Alexa Hoffman de editar

“El día de ayer, una señora de youtube bastante mitómana, ignorante, baja, sucia y ruín, como lo es Olivia Rubio, que es manipulada por Ginny Hoffman, pasa solamente unos clips de dos videos que tienen en la Fiscalía. Entonces está tratando de manipular y de presentarle a la gente para que duden, pero no presentan el video completo, porque, como les hemos dicho, el video completo está en la Fiscalía”, dijoBarba.

De igual manera, expuso cómo desde la Fiscalía le han revelado las injusticias contra el actor y su hija mayor Daniela Parra, quien ha luchado por sacar a su padre de la cárcel por considerarlo inocente.

“Y nosotros, aunque crean que es un canal muy pequeño, tenemos la fortuna que de esa Fiscalía, de forma anónima nos envían los videos completos sin edición, el de 10 minutos y el de 2 minutos, que deben estar dentro de la carpeta de investigación y me dicen lo siguiente: ‘estoy harta sobre lo que están haciendo con Daniela y Héctor Parra. Me repugna trabajar para una institución para magistrados que se han vendido y que estos videos, los quiero filtrar, porque la parte acusadora no está mostrando los videos completos, y si ya se está mostrando información, pues que se muestre todo’”, agregó.

En uno de los videos expuestos por Alexa se puede ver compartiendo junto a su padre, quien la graba mientras ella juega con su mascota y luego muestran cómo le escribió en una parte de su cuerpo “esa pompi es mía”, lo que causó indignación en las redes.

En el video completo se puede ver como es la misma niña quien acerca la cámara para mostrar el escrito de manera muy natural y hasta sonriendo y disfrutando junto a su padre.

En el segundo audiovisual se puede ver a Héctor compartiendo con sus hijas Alexa y Daniela algunos regalos de Navidad y ella le da un álbum de fotos realizado por ella misma donde menciona que él la enseñó a desnudarse.

“Estos dos videos muestran la convivencia de Héctor Parra con sus dos hijas, son como tal, no existen más videos, solo estos. Estos videos son sin edición de sonido, sin edición de nada, completitos, y esto es porque hay gente que trabajan en la Fiscalía junto a esos Magistrados, y están hartos de la corrupción”, manifestó el creador de contenido.

Sin embargo, la convivencia se ve sin ningún tipo de abuso y Parra se ve feliz disfrutando junto a sus hijas, por lo que muchos aseguran que estas no son pruebas que lo culpan y le han manifestado su apoyo.

“Es un padre amoroso, no veo nada malo, ¿qué les pasa? Qué clase de justicia hace y destruye una vida, qué mano negra está moviendo este caso que debería darles vergüenza a estas mujeres”, “Yo veo un hermoso padre conviviendo feliz con sus hijas, divirtiéndose y lo más importante, dedicándoles tiempo de calidad”, “Estas no son pruebas para culpar”, “Qué tristeza ver lo felices que eran estas tres personas, hasta que una mujer infeliz se interpuso”, han comentado.