Adamari Lopez abre su corazón sobre no poder quedar embarazada y deja lección de fortaleza

Adamari López ha sido una reconocida actriz y conductora que ha cautivado a audiencias en todo el mundo con su talento, carisma y fortaleza. Sin embargo, detrás de su sonrisa y éxito profesional, caraga con una historia de lucha y superación con la que ha inspirado a sus seguidoras.

Recientemente la puertorriqueña aprovechó su nuevo programa de Youtube ‘Ada y Chiqui de Show’ para contar una de las experiencias más complicadas que vivió que fue el lograr ser mamá.

La conductora y entonces pareja, el bailarín Toni Costa, dieron la bienvenida a su primogénita Alaïa el 4 de marzo de 2015. Esto fue en definitiva todo un hito para Adamari ya que tuvo muchas dificultades para lograr el embarazo.

Adamari López se sincera sobre las dificultades que enfrentó para ser mamá

“Sabía yo que iba a ser bastante difícil quedarme embarazada”, expresó Adamari, a lo que su compañera de conducción, Chiquibaby, le preguntó si “lo intentaba a diario”. Con la transparencia que la caracteriza, la boricua respondió contundente: “Lo intentaba delicioso, sí, lo intentaba a diario”.

Asimismo, hizo una representación de todas las posiciones que intentaba cuando tenía relaciones sexuales “para ver si pegaba”. “Pero yo sentía que no estaba funcionando. Decía, si yo soy una buena persona, ¿por qué no podía quedar embarazada?”, expresó.

“Hoy día hay muchas mujeres que se esperan para poder quedar embarazadas y después cuando ya están más grandecitas se dan cuenta que no es tan fácil y necesitan recurrir a la ayuda de un doctor. En mi caso ya saben que yo tuve que recurrir a la fertilidad in vitro porque tuve cáncer y no se me daba fácilmente el poder quedar embarazada. Intenté en muchísimas oportunidades. Guardé embriones porque cuando iba a empezar el proceso de quimioterapia se acortaba la posibilidad. Yo ya tenía 33 años”, explicó.

Después de una ardua batalla de lucha contra el cáncer, Adamari logró vencer la enfermedad, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchas personas sin embargo, los estragos que había dejado en su cuerpo limitaron las posibilidades de un embarazo.

A pesar de los obstáculos y las decepciones, Adamari siempre mantuvo una actitud positiva y su búsqueda para cumplir su sueño de formar una familia no se detuvo. La conductora incluso llegó a valorar diversas opciones como un vientre subrogado. “Yo seguí insistiendo de manera natural ‘a ver si pasa’ porque el doctor no me había dado ninguna posibilidad. Y de repente no me había llegado el periodo”, narró para luego señalar que había logrado el embarazo.

Adamari López La conductora se ha sincerado sobre lo difícil que le fue convertirse en mamá (Instagram)

Su historia inspiradora ha ayudado a crear conciencia no sólo sobre una enfermedad como lo es el cáncer sino también sobre la lucha que enfrentan muchas mujeres para poder convertirse en madres.

La anécdota de Adamari hizo que internautas le agradecieran por hablar de un tema tan delicado e incluso algunas compartieron sus propias vivencias.

“Yo!!! Espere 13 años ya te imaginarás, arriba de la mesa, abajo de la mesa, chicha mellicera, hasta una rana viva me comí”. “Yo igual, ponía las piernas hacia arriba un buen rato😂😂😂😂eso me decía el ginecólogo y se obró el milagro, mi niño precioso de 13 años❤️ y por tú parte Alaïa que Dios te la envió pqra darte la mayor de las alegrías❤️”. “Yo hacía lo mismo jajaa y afortunadamente lo tuve”, expresaron.

