¿Sueles complacer a todos menos a ti? es posible que sufras el síndrome de “niña buena”

Obediente y complaciente, son las dos palabras que mayormente pueden definir a las mujeres que día a día luchan contra el “síndrome de la chica buena” y que, muy probablemente, ni siquiera sepan que lo padecen. Este patrón de conducta en el que la mujer, aunque también lo pueden tener los hombres, consiste en anteponer las necesidades de los demás a las propias.

Por supuesto que todo esto causa una gran insatisfacción e infelicidad, pues ellas suelen ser hiperresponsables, siempre están en busca de la perfección para tratar de agradar, complacer y ser aceptada por los demás, sentirse validada. Este patrón fue expuesto por primera vez, cuando la psicóloga Beverly Engel, lanzó su libro que lleva el mismo nombre del patrón conductual.

A veces, se ve a una jovencita o mujer que se ha llevado todos los méritos académicos, deportivos, incluso laborales, es como que si no hubiera espacio para los errores. Ellas siempre están llenas a halagos y alabanzas por sus hazañas, con “el ejemplo perfecto” y “el modelo a seguir” de otras personas. Pero todo esto solo terminan siendo una gran frustración e insatisfacción, especialmente porque suelen tener poca experiencia con el fracaso.

La psicóloga Marta Martínez Novoa contó al portal Women’s Health, que las mujeres se les atribuyen características como la fragilidad, corrección y responsabilidad, por lo que contar con todo esto las convierte en “buenas chicas”. Entonces, cuando no se alcanzan esos “estándares” experimentan la frustración, sentimiento de culpa y torpeza, por lo el autoestima se ve afectado.

Señales de alerta

Según un artículo publicado por el diario español La Vanguardia, entre el patrón que siguen destacan varias señales que es muy probable que se hagan casi por inercia, sin saber que se está cayendo en un síndrome. Estos signos son:

1. Complacer a los demás dará más amor

Piensan que para ganar la atención y aceptación de los otros es necesario complacerlos en todo lo que deseen, aunque no se desee, pues no hacerlo puede llegar a hacerles creer que no son lo suficientemente buenas, a pesar de que tengan mucho talento.

2. Les cuesta poner límites

La palabra no está fuera de su vocabulario, es cuesta mucho fijar límites a los demás y por eso sufren constante abusos. Una forma de revertir esto es comenzando por cosas y acciones pequeñas para ir trabajando la confianza propia y así ir ajustando sus gustos y voluntades.

3. Temor a decepcionar a otros

Es común que las “niñas buenas” se sientan autopresionadas por hacer todo, ya que no desean que la percepción que tienes de ellas y que les ha costado tanto, se caiga. Tiene un grandísimo miedo a decepcionar a los demás.

4. Siempre felices

Para estas mujeres la felicidad debe ser perenne, porque no se dan la oportunidad de dejar de sonreír cuando no tienen ganas. Ellas sienten que deben ser “Miss simpatía” las 24 horas.