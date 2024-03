La película más conmovedora de Netflix y que te hará emocionar desde el primer minuto

Herself (YouTube: Prime Video)

Las producciones conmovedoras suelen ser unas de las más preferidas para los suscriptores de las plataformas de streaming. Desde Las ventajas de ser invisible y hasta Medios Hermanos, el catálogo de Netflix logró consagrar una exitosa oferta del género dramático. Una película de origen irlandés aterrizó recientemente en el gigante del streaming y, rápidamente, logró posicionarse entre las más aclamadas a nivel mundial.

Netflix: la película más emotiva que ha logrado posicionarse entre las tendencias más vistas

El lugar de la esperanza, o por su título en inglés Herself, es una película dramática de origen irlandés que cuenta con la dirección Phyllida Lloyd Queen y tuvo su estreno en 2020, durante el Festival de Cine de Sundance. La aclamada directora se situó detrás de Mamma Mía!, con Amanda Seyfried y Pierce Brosnan y La dama de hierro, con Meryl Streep. Recientemente, con el largometraje que llegó a la N gigante roja, se posicionó entre las tendencias más vistas a nivel internacional.

Herself sigue la historia de Sandra, quien es madre de dos niñas y, antes los frecuentes abusos de su pareja, decide escapar junto con las pequeñas. De esa manera, tratará de construir una nueva vida, un nuevo hogar, seguro y cálido, desde cero, al intentar luchar con un sistema inmobiliario corrupto. No obstante, para ello no estará sola: la acompañaran sus amigos y conocidos cercanos.

El lugar de la esperanza: una película que cuenta la valentía de una madre capaz de hacer todo por sus hijas

“Sandra es una joven madre soltera que un día decide abandonar a su abusivo ex marido y luchar contra el corrupto sistema inmobiliario. Su idea consiste en construir su propia casa, un hogar cálido, seguro y feliz donde crezcan sus dos hijas pequeñas. Para ello contará con una serie de amigos dispuestos a apoyarla y ayudarla”, revela la sinopsis oficial de la película.

Es una película protagonizada por Clare Dunne, Harriet Walter y Conleth Hill, Ian Lloyd Anderson, Ruby Rose O’Hara, Molly McCann, Cathy Belton y Ericka Roe; entre otros.