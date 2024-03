Gina Carano no ha podido conseguir trabajo tras su conflicto con Disney: “es como el desierto”

Gina Carano La actriz formó parte de 'The Mandalorian' (Disney Plus)

Si alguna vez viste The Mandalorian, seguramente sabrás quién es Cara Dune, el personaje interpretado por la actriz Gina Carano, que fue despedida de Disney tras unas polémicas opiniones.

La ex luchadora de MMA formó parte del proyecto televisivo, pero en 2021 decidieron rescindir su contrato luego de expresar su postura en internet en contra del movimiento, Black Lives Matters, ridiculizó el uso de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 y hasta comparó el trato que se le da a los conservadores en Estados Unidos con el de los Nazis a los judíos.

Tras ser despedida, Carano presentó una demanda contra Disney y su subsidiaria, Lucasfilm, alegando que las compañías de producción terminaron injustamente el vínculo laboral en The Mandalorian y otros títulos de Star Wars por compartir sus opiniones de extrema derecha, cuando forma parte de su libertad de expresión.

Gina Carano asevera que no ha podido conseguir trabajo

Pues bien, la estadounidense ha roto nuevamente el silencio para declarar que lucha por conseguir un nuevo empleo tras su conflicto con Disney.

En unas declaraciones recogidas por NME, Gina Carano explicó su situación actual diciendo que “es como si hubiera estado en este desierto donde no les pertenezco”.

“Estoy sola. Tuve mi momento con The Daily Wire, pero no trabajo con ellos. No soy empleada de ellos. Soy una artista en solitario aquí. Y estoy agradecida por ello. Pero como, ya sabes, estoy sola aquí. Entonces, siento que estoy sentada aquí en el desierto y solo trato de mantenerme positiva e intentando reconstruirme, ya sabes, por las puertas que se cierran sobre mí “, relató.

De hecho, Disney también tomó la decisión de cancelar un proyecto centrado en Cara Dune, titulado Rangers of the New Republic, tras la polémica. Carano afirmó que Disney omitió su imagen en materiales promocionales para un episodio de Running Wild with Bear Grylls en el que protagonizó como invitada.