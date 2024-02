¿Adiós Mario Casas? El significado detrás del tatuaje que Eiza González está a punto de eliminar

Tal parece que Christian Nodal no es el único que se arrepiente de sus tatuajes, y es que vale recordar que el cantante de regional mexicano, había revelado a los medios de comunicación que se sometería a un tratamiento para eliminar los diseños que tenía en el rostro con la finalidad de que su hija pudiera reconocer su rostro sin ellos.

Pues el sonorense no es el único que se suma a la lista de celebridades que buscan borrar sus ‘malas decisiones’ de su piel, también Eiza González, quien desde enero del 2021, reveló que estaba en un tratamiento para eliminar el tatuaje de diseño tribal que llevaba en el empeine del pie.

Eiza González Instagram: @eizagonzalez (Instagram: @eizagonzalez)

La originaria de Ciudad de México, ha presumido en distintas ocasiones los tatuajes que se ha hecho, presumiendo la gran afición que tiene por la tinta, algunos de ellos poseen un especial significado como el que dedicó a sus padres y un recordatorio de la importancia del amor propio.

Eiza González comparte más detalles de la eliminación de su tatuaje

La famosa actriz, de 34 años, compartió más detalles del proceso que comenzó hace tres años, desde sus Instagram Stories confesando que su “proceso de eliminación de tatuajes ha sido difícil”.

Eiza González acudió a un nuevo estudio donde el proceso para eliminar el tatuaje del empeine de su piel es menos incómodo y doloroso, mostrándose positiva por el avance para por fin deshacerse de uno de los diseños que por un tiempo la estuvo atormentando:

“El dolor es mínimo (por fin) y hay menos tiempo de inactividad con su tecnología, por lo que puedo realizar más sesiones. Gracias por salvarme y ayudarme a eliminar esto que me hice a mí misma”.

Eiza González comparte detalles de su procedimiento para eliminar uno de sus tatuajes Instagram: @eizagonzalez (Instagram: @eizagonzalez)

¿El tatuaje Eiza González estaba dedicado a alguien?

Vale recordar que ese diseño se lo hizo cuando era joven y bajo los efectos del alcohol, lo que para ella resultó una mala decisión. Esto lo habría externado cuando empezó el proceso para removerlo, tomando de referencia la frase que menciona Phil Collins en ‘Another Day in Paradise’: “Think Twice” (Piensa dos veces) y sumó otro mensaje que aconsejaba no tomar y hacerse un tatuaje si son jóvenes.

El tatuaje de diseño tribal, según informan otros medios, la actriz reveló que era un símbolo que representaba el amor y la serenidad.

Eiza González tatuaje de su pie Instagram: @eizagonzalez (Instagram: @eizagonzalez)

Este no es el primer tatuaje que Eiza González elimina de su piel, pues en 2019, reveló que había decidido quitarse una constelación que tenía en el brazo izquierdo, que se habría hecho por su relación con Josh Duhamel, que no terminó en un “felices para siempre”.