Películas nominadas al Oscar por su increíble vestuario que vale la pena ver: ¡Todas merecen el premio!

La esperada entrega de los Premios Oscar está por llegar y con ello, las expectativas han ido en aumento. Y es que cada una de las galas de premiación, entre los Golden Globes, los BAFTA, los SAG Awards y más, nos han dado una idea de quiénes son los favoritos para obtener el máximo galardón de la temporada; aunque por supuesto, también nos hemos llevado grandes sorpresas.

Si bien los ojos de todos están sobre categorías como “mejor actriz”, “mejor actor”, “mejor director” y “mejor película”, aquellas como “mejor película de animación”, “mejor canción original” y “mejor película extranjera” no se quedan atrás.

Pero una de las que ha ganado popularidad en los últimos años es la de “Mejor diseño de vestuario”, la cual reconoce uno de los elementos vitales para la narrativa visual de una película.

Éstas son las películas nominadas a ‘Mejor diseño de vestuario’

En esta entrega, la categoría cuenta con una mezcla interesante de talento, con tres ganadores previos del Oscar y tres nominados por primera vez. Aunque las películas de época suelen destacar en esta categoría debido a la atención al detalle y la autenticidad histórica, este año dos películas particularmente singulares las que han llamado la atención, al combinar elementos contemporáneos, de época y de género de manera innovadora.

Asimismo, resulta interesante que las cinco nominaciones de este año coinciden con las nominadas a Mejor Diseño de Producción, dejando claro cómo ambas contribuyen de manera integral a la creación de la estética y el mundo visual de una película.

Barbie

Barbie

Jacqueline Durran

Durran has sido una figura destacada en el mundo del diseño de vestuario, con nueve nominaciones al Oscar y dos victorias. Antes de Barbie, ya habiá trabajado con Greta Gerwig en Mujercitas (2019). La diseñadora hizo un trabajo excepcional con el diseño de vestuario de Margot Robbie y compañía, inspirándose en las icónicas muñecas que han marcado a generaciones. Además de crear vestuarios para los personajes de Barbieland, también diseñó atuendos contemporáneos para los personajes del mundo real.

Oppenheimer

Florence Pugh y Cillian Murphy en 'Oppenheimer'

Ellen Mirojnick

Ellen Mirojnick es una experimentada diseñadora de vestuario de Nueva York que debuta trabajando con Christopher Nolan en “Oppenheimer”. A pesar de ser su primera nominación al Oscar, cuenta con tres nominaciones al Emmy y una victoria por “Behind the Candelabra” en 2013, además de una nominación por su trabajo en “Bridgerton” de Netflix en 2021. “Oppenheimer” se desarrolla en los años 30 y 40, lo que le permitió a Mirojnick crear trajes elegantes que reflejan fielmente la época. Aunque quizás no ha recibido tanta atención como otras películas, su habilidad para recrear la moda de la época merece reconocimiento, sin olvidar que Oppenheimer es una de las favoritas para llevarse la mayoría de los premios en esta entrega.

Poor Things (Pobres criaturas)

Poor Things

Holly Waddington

Holly Waddington, conocida por su trabajo en dramas de época como “The Favourite”, sorprende con su incursión en la comedia absurda “Cosas pobres”. En esta película, fusiona trajes de época con elementos fantásticos, dando vida a los personajes interpretados por Emma Stone y Mark Ruffalo, entre otros. Aunque se especulaba sobre una competencia entre “Barbie” y “Pobres” en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, el Gremio de Diseñadores de Vestuario no será determinante, ya que ambas películas compiten en diferentes categorías. Sin embargo, se espera que “Barbie” se lleve el premio, dada la reputación de Jacqueline Durran y la asociación de la marca con la moda y el estilo.

Napoleon

Napoleon

Janty Yates

Yates, quien ganó un Oscar por su trabajo en “Gladiator” de 2000, recibe su segunda nominación al premio por su labor en “Napoleón”, dirigida por Sir Ridley Scott. A pesar de su destacado trabajo en “House of Gucci”, no fue nominada, lo que sorprendió a muchos debido al enfoque en la moda de la película. En “Napoleón”, colabora con Dave Crossman, conocido por su diseño de vestuario militar. Aunque esta es su primera nominación al Oscar, ha tenido notables contribuciones en películas como “The Batman” y “Rogue One: Una historia de Star Wars”. “Napoleón” se adhiere al género del drama de época, un estilo que ha sido tradicionalmente bien recibido en esta categoría.

Killers of the Flower Moon

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, de izquierda a derecha, JaNae Collins, Lily Gladstone, y Cara Jade Myers en una escena de "Killers of the Flower Moon".

Jacqueline Oeste

Jacqueline ha acumulado cinco nominaciones al premio Oscar desde su trabajo en “Quills” (2001). Aunque no fue nominada, fue muy elogiada por su trabajo en “Dune” (2021) y se espera sea una fuerte contrincante el año que viene por lo que hizo en la secuela. Con “Killers of the Flower Moon” marca su primera colaboración con Martin Scorsese, creando magníficos trajes de época, así como la auténtica vestimenta indígena de los personajes de la Nación Osage, los cuales contribuyeron significativamente a hacer de esta película una de las más atractivas que compiten este año.