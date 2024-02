¿Misoginia? Video de conductores ‘destrozando’ a Inés Sainz genera debate: esto les respondieron

Lo que parecía una conversación casual entre los periodistas deportivos José Ramón Fernández, David Faitelson, Christian Martinoli y Luis García, terminó incendiando las redes sociales luego de que se supiera que estaban ‘hablando mal’ de su compañera, Inés Sainz.

Tan pronto se filtró el video, internautas desataron un enorme debate en la caja de comentarios. Mientras unos decían que en realidad los periodistas no estaban hablando mal de Sainz, solo ‘diciendo la verdad’, hubo quienes los tacharon de misóginos, mientras que otros concordaron con que la originaria de Querétaro, México, tenía una actitud de ‘diva’.

¿Qué dijeron sobre Inés Sainz?

Dicho clip se remonta a 2022 durante la cobertura para el Mundial de Qatar, a ambos se les ve reunidos en un panel, aparentemente durante los comerciales de este evento, en el que comienzan a hacer críticas hacia su compañera, destacando que no sabía trabajar en equipo y que era muy presumida.

Quien comienza la conversación es Faitelson, comentando que se había encontrado con la queretana y que lucía muy joven. Fue Luis García quien continuó la plática sobre ella: “sigue siendo buena persona, pero fuera de eso es muy presumida. No trabaja en equipo, hace lo que quiere, no es parte de”.

José Ramón se sumó a la plática diciendo: “Sí, saca, ¿Qué les parece mi modelito?” y Luis García terminó con: “cuando estás hasta la m*dre de que llevas dos, tres horas en el programa y te dice ‘mira qué bien lo estoy haciendo’, déjame en paz”.

Martinoli también recordó que cada que puede, Inés Sainz acusa a José Ramón de haberla ‘bloqueado’.

La respuesta de Inés Sainz tras ser criticada

Casi 24 horas después de que se diera a conocer el video, Inés Sainz respondió de una forma elegante a sus compañeros a través de un tuit en el que compartió una fotografía de ella cubriendo el Abierto Mexicano de Golf con un mensaje que decía: “Se nota que me apasiona mi trabajo?? Yo disfruto cada día al máximo”.

Distintos usuarios le respondieron recordándole las declaraciones de José Ramón, Martinoli, Faitelson y Luis García, mientras que pidieron no hacer caso a las críticas aplaudiendo su trabajo: “Eres una mujer que se ha superado, no hagas caso de gente que no valora el trabajo, sigue adelante”, comentó un internauta.

Inés Sainz Twitter: @InesSainzG (Twitter: @InesSainzG)

¿Qué es la misoginia y por qué se dice que los periodistas podrían estar incurriendo en ella?

Los periodistas fueron acusados de misóginos por expresarse de forma crítica hacia Inés Sainz, pero ¿A qué se refiere este término?

En un artículo publicado por ‘The New York Times’ explican que la palabra se refiere al odio hacia las mujeres. Esta puede manifestarse a través de denigración, rechazo, discriminación y violencia. También se refiere a la desigualdad de oportunidades y la brecha salarial.

Las críticas de cada uno de ellos, fueron suficientes para desatar no solo un debate en redes, sino para traer de vuelta polémicas que ellos han tenido con otras mujeres, como el pasado de Luis García con Kate del Castillo y a Christian Martinoli luego de que Rebeka Zebreko lo incitara a hablar ante una autoridad tras darse a conocer el video.

“Que falta de ética hablar a espaldas de su actual compañera, pero es lugar correcto ATRÁS de ella . El lugar correcto para hablar de mi es en procesos legales ¿si vas @martinolimx ? Te voy a citar, espero no te escondas como tus jefes Pollo y Pibe hasta negaron trabajar en Azteca”.