¿Antes de su enfermedad? Las escandalosas peleas e insultos que habrían llegado a tener William y Kate Middleton

Después de que los varios rumores sobre una infidelidad del príncipe William a Kate Middleton estarían causando graves conflictos entre ambos, recientemente, el autor del libro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, Tom Quinn, reveló que los príncipes han tenido peleas muy fuertes.

Kate Middleton estaría en pleno desamor con el príncipe William por problemas de infidelidad

Según el biógrafo británico, los descontentos entre el primer hijo del rey Carlos III y la princesa Diana de Gales con Kate Middleton han sido a causa de un presunto amorío que William vive junto con la marquesa y antigua amiga de su esposa, Rose Hanbury.

Los Príncipes de Gales Getty Images: Kate y William, Pool (Getty Images: Kate y William, Pool)

El autor de la obra confesó que las peleas entre ambos han llegado hasta el punto de insultos y objetos arrojados por el enojo.

“No todo es dulzura, tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también pero no siempre es cierto. Porque el gran estrés para William y Kate es que están constantemente rodeados de ayudantes de palacio. Es como una novela de Jane Austen”, escribió.

Ante las diferentes especulaciones sobre un posible divorcio, el antiguo mayordomo de la princesa Diana comparó a la nueva princesa de Gales con la difunta madre de su esposo.

Al parecer, los príncipes de Gales estarían en un impase en su matrimonio

Recordando que Kate Middleton es una de las figuras de la realeza británica más queridas de todo el Reino Unido. En ese sentido, Paul Berrel afirmo que, para él, toda la realeza está en manos de Kate.

Kate Middleton La princesa cada tanto se muestra al natural. (Matthias Nareyek/WPA Pool / Getty Images)

“Kate está en una posición tan increíble porque realmente todo depende de ella, el futuro depende de Kate y esa es una responsabilidad enorme porque si ella decidió que ya no quiere ser parte de su matrimonio, entonces creo que la familia real colapsaría. Todo está fijado por Kate, el futuro está apuntalado por Catherine Middleton y eso es increíble”, agregó.

Acerca del romance extramarital que vive el príncipe Harry con Rose Hanbury, se dice que el próximo heredero al trono británico pasó el día de San Valentín junto a ella y no su esposo.