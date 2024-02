Señora se vuelve viral por comentarios sobre “La Casa de los Famosos 4” y piden que la conviertan en panelista

Una jocosa señora, fanática de “La Casa de los Famosos 4″, se ha vuelto viral por los comentarios que emitió al ver la gala de eliminación reciente y ahora los usuarios la quieren como panelista oficial del reality.

En esta temporada, así como en las anteriores, los usuarios se han quejado por los comentarios errados que suelen emitir los panelistas de este reality show de Telemundo, porque parece que solo siguen un guion y no ven el programa.

Sobre todo, en la pasada gala de “La Casa de los Famosos 4″, donde la mayoría ignoró las pésimas jugadas que ha hecho Fuagua y se enfocó en limpiar la imagen de Carlos Gómez.

La mamá de Dayami es la representante de los fans de “La Casa de los Famosos 4″

El primer video que se publicó sobre la señora en la cuenta de la usuaria de TikTok identificada como Dayami Morales (@dayamimorales5), habló sobre la petición de los panelistas de “La Casa de los Famosos 4″ sobre no hablar de los familiares de los participantes.

“Ahora no quiere que hablen de la familia, pero cuando el problema de Gregorio, el viejo loco este Adame dijo: ‘no porque el que vende a la mujer y los hijos’… Ese viejo loco sí puede hablar de la familia, pero eso no lo dicen, ellos dicen lo que les conviene”, expresó molesta la mujer, deseando ser invitada al programa para decirles sus verdades.

En otro video se queja de la reacción que tuvieron Robbie y la Bebeshita a la eliminación de Sophie: “Mira, ahora tienes que metértela sin vaselina, porque tú tenías que haberla salvada a ella que era tu amiga y no lo hiciste, y el otro *****, que era el novio, tampoco la salvó, entonces ahora que no se pongan tristes, que no se pongan bravos, que se queden contenticos que eso era los que ellos querían”.

La abuela de Dayami para panelista 😂 #lcdlf4 pic.twitter.com/81BN4IzRWV — Carlos Adyan (@carlosadyan) February 27, 2024

El vídeo llegó a Carlos Adyan, conductor de Telemundo, quien concordó que la señora debía ser invitada como panelista de “La Casa de los Famosos 4″.