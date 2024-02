¿Qué es la ginecomastia? Padecimiento que llevó a Jorge Losa al quirófano, ¿tiene cura?

El concursante de ‘La Casa de los Famosos’, reveló en una entrevista que tuvo que pasar por el quirófano debido a que padecía ginecomastia, derivado de un tratamiento que tuvo cuando era adolescente, que terminó alterando su cuerpo de forma hormonal.

Aunque Jorge Losa se convirtió en uno de los participantes más polémicos del famoso reality show, pues para algunos su estancia en la casa debía ser menor e incluso, no aplicaba para ser parte de ella, pues según internautas, no era lo suficientemente reconocido. El español terminó siendo tendencia luego de revelar su doloroso padecimiento.

Jorge Losa revela que tuvo ginecomastia

¿Qué es la ginecomastia, que llevó a Jorge Losa al quirófano?

El actor originario de Albacete, España, reveló que tuvo ginecomastia, derivada de un tratamiento para combatir el acné cuando tenía 17 años, que fue lo que comenzó con su padecimiento y lo detonó el consumo de anabólicos y suplementos que ingería para aumentar su masa muscular, lo que provocó que se le desarrollara una bolita de grasa en el pecho izquierdo.

“Me dio ginecomastia. Te puede dar por un montón de causas. Por obesidad, por exceso de grasa, temas hormonales, la pubertad. Cuando tenía 17 tuve muchos problemas de acné, me llevaron con un dermatólogo y me dio un tratamiento muy fuerte. Sin embargo, me desequilibró las hormonas y me provocó dolores musculares y óseos. Me espanté porque al apretarme el pezón me salía un poquito de líquido, por el aumento de la prolactina y estrógenos”.



La ginecomastia es un aumento del tamaño de la glándula mamaria en el hombre y se produce por un desorden en las hormonas de estrógeno y testosterona. Esto se puede dar en uno o ambos senos.

“Mis hormonas andaban loquísimas. No sabía si estaba triste, enojado o feliz y contra eso no podía hacer nada”, relató Jorge Losa a TVNotas.

¿Cómo se quita la ginecomastia?

Jorge Losa reveló que en ningún momento fue víctima de bullying y al contrario, recibió apoyo y se mostraron preocupados por lo que padecía. También reveló que buscaba ropa que pudiera disimular este crecimiento anormal, pues el pecho le había crecido entre dos o tres centímetros.

“Me realicé una mastectomía para quitarme la glándula mamaria a los 26″ y relató a TVNotas: “Yo me tuve que operar, me salió ginecomastia, tengo la cicatriz al lado del pezón, me salió ginecomastia, es que me crecen las chichis como a las chavitas, como a las mujeres cuando están en la adolescencia, que les empiezan a doler”.

El tratamiento dependerá de lo que un experto en la materia recomiende, después de hacer exámenes previos, sin embargo, hay alternativas que van desde el drenaje por el excedente de grasa hasta hacer una liposucción o en este caso una mastectomía que retire por completo la glándula.

